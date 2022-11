Pierwszy w Polsce salon gier gamestate otwarty! Wielki debiut salonu rodem z lat 80. we Wrocławiu

Gamestate, salon gier rodem z lat 80. otworzył się właśnie we Wroclavii. To nowoczesne miejsce z ponad 50 tytułami – od retro Pac-mana, Mario Kart i Cymbergaja po Taneczną Rewolucję. Koncept Gamestate został zaprojektowany tak, aby każdy, niezależnie od wieku, mógł znaleźć grę dla siebie.

Miejsce z ponad 50 grami zapewni rozrywkę oraz zdrową dawkę rywalizacji dla każdego – zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, którzy chcieliby przypomnieć sobie czasy dzieciństwa. Podczas zabawy wszyscy chętni mogą zbierać kupony, które następnie zostaną wymienione na nagrody. Osoby poniżej 18. roku życia muszą przebywać pod opieką dorosłych.

Gamestate to kolejny nowy, międzynarodowy koncept we Wrocławiu, który dotychczasową ofertę rozrywkową centrum, w postaci kina, sali zabaw dla dzieci i toru gokartowego, uzupełnia o gry zręcznościowe. Cieszy nas to, że Gamestate zdecydowało się otworzyć swój pierwszy salon w Polsce właśnie we Wroclavii – mówi Małgorzata Woźniak, dyrektor Wroclavii.