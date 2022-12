Piętro ponad 20-letniego biurowca we Wrocławiu przeszło metamorfozę. To teraz jasne i nowoczesne biuro

Z początkiem października br. firma Hexe Capital wprowadziła się na siódme piętro wrocławskiego biurowca Renaissance Business Centre. Przeprowadzkę poprzedziła trzymiesięczna modernizacja. Za nowe wnętrza odpowiedzialni są autorzy projektu budynku, pracownia SRDK Studio, we współpracy z acoDESIGN.

REKLAMA

Firma Hexe Capital wprowadziła się z początkiem października br. na siódme piętro wrocławskiego biurowca Renaissance Business Centre.

Piętro przeszło modernizację według projektu pracowni SRDK Studio we współpracy z acoDESIGN.

Nowemu najemcy zależało przede wszystkim na zapewnieniu komfortu pracy, ze szczególnym naciskiem na warunki termiczne oraz uzyskaniu efektu jasnego minimalistycznego wnętrza o uniwersalnym charakterze.

SRDK to również architekci odpowiedzialni za projekt ponad 20-letniego gmachu.

„Powrót” po latach

Kiedy powstawał dwadzieścia lat temu, budynek Renaissance Business Centre wzbudzał kontrowersje. Lokalizacja ośmiokondygnacyjnego gmachu w samym sercu wrocławskiego Starego Miasta (vis a vis gotyckiej bazyliki Św. Elżbiety) zobowiązywała. Architekci z pracowni SRDK nawiązali w swoim projekcie co prawda do proporcji przedwojennego budownictwa, jednak szklana fasada budynku była wówczas nowinką technologiczną.

Czas jednak pokazał, że odważna architektura biurowca broni się do dzisiaj, a sam budynek jest nieprzerwanie wynajmowany od ponad 20 lat. Renaissance Business Centre cały czas cieszy się zainteresowaniem małych i średnich firm. Strzałem w dziesiątkę okazała się także szkieletowa konstrukcja gmachu, która pozwala na łatwe przekształcanie pomieszczeń i dopasowywanie ich do zmieniających się potrzeb i oczekiwań. Po latach powrócili do niego również sami jego architekci – tym razem w roli autorów modernizacji jednego z pięter, której SRDK podjęło się razem z acoDESIGN.

– To bardzo inspirujące obserwować jak zmieniają się trendy na rynku najmu powierzchni biurowych. Uczymy się dzięki temu jak jeszcze lepiej projektować, nie tylko poszczególne lokale, ale przede wszystkim całe budynki biurowe – przyznaje arch. Gabriela Cader, SRDK Studio.

Nowa jakość

Nowemu najemcy zależało przede wszystkim na zapewnieniu komfortu pracy, ze szczególnym naciskiem na warunki termiczne oraz uzyskaniu efektu jasnego minimalistycznego wnętrza o uniwersalnym charakterze.

Aby zapewnić odpowiednie parametry akustyczne biura, architekci zastosowali wiszące wyspy nad poszczególnymi miejscami pracy. fot. acoDESIGN

– Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie całej dostępnej kubatury pomieszczenia. W efekcie zminimalizowaliśmy podwieszone sufity oraz istniejące obudowy instalacji. Oczywiście należało uwzględnić wynikające z tego ruchu parametry akustyczne wnętrza, ale znaleźliśmy dobre rozwiązanie. Otworzyliśmy pozostałe strefy aż do żelbetowego stropu, decydując się na prowadzenie instalacji wentylacji oraz elektrycznej w ramach otwartej przestrzeni – relacjonuje Gabriela Cader.

Nie licząc włączenia holu do powierzchni najemcy, układ funkcjonalny biura pozostał niemal bez zmian. Kompletną metamorfozę przeszedł natomiast sam wygląd przestrzeni biurowych. Stare wykładziny i kasetony typowe dla początku XXI wieku zastąpiły nowe materiały wykończeniowe i wyposażenie. Obecnie w biurze dominują biel i szarości, przełamane jasnym odcieniem drewna i akcentami w błękitnym kolorze. Nowoczesnego charakteru dodają geometryczne motywy, jak heksagonalna mozaika z rysunkiem drewna na ścianach, a lekkości – ażurowe przegrody meblowe.

20-letnia architektura w nowym wydaniu

Odkrycie żelbetowego stropu było największym wyzwaniem całej modernizacji. Stropy 20-letniego biurowca nie były bowiem tworzone z myślą o ekspozycji. Wykonawca musiał usunąć wszelkie niepotrzebne instalacje i zabrudzenia z sufitu, po czym wykonać impregnację. – Pamiętajmy, że odkryte stropy w biurach to moda święcąca triumfy od zaledwie kilku lat – zaznacza architekt.

Dodatkowo, odsłonięta żelbetowa konstrukcja nie sprzyjała korzystnym parametrom akustycznym biura. Architekci rozwiązali problem decydując się na wiszące wyspy akustyczne nad poszczególnymi miejscami pracy.

– Ważnym tematem była akustyka wnętrza, bo żelbet nie pochłania dźwięków. Dlatego nad miejscami pracy zastosowaliśmy wiszące wyspy akustyczne, które w połączeniu z oświetleniem stworzyły ciekawą kompozycję. Zapewniają one komfort użytkownikom biura, bez potrzeby stosowania sufitów modułowych. Zadbaliśmy o funkcję podnosząc zarazem estetykę – wyjaśnia Gabriela Cader.

Wysiłek się opłacił, bo dzięki wprowadzonym modyfikacjom architektom udało się uzyskać wyższe i przestronne pomieszczenia, które wpisują się we współczesne trendy estetyczne.

Odkrycie stropu było największą ingerencją w aranżację piętra. Nowy najemca był bowiem zadowolony z układu funkcjonalnego biura, czego wartością dodaną było ograniczenie odpadów budowlanych i minimalizacja użycia nowych materiałów. Za ekologiczny aspekt inwestycji można również uznać wymianę okien na nowe, spełniające wysokie wymogi termoizolacyjne, montaż rolet z materiałem typu "blackout" i zewnętrznych markiz okiennych. Wymianie poddano także oświetlenie, zastępując stare oprawy energooszczędnymi oprawami LED'owymi.