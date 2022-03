Pigalopus zaprojektował lodziarnię, gdzie nie tylko lody miały przyciągać uwagę

Właścicielki zapragnęły stworzyć miejsce, gdzie nie tylko lody, ale i same wafelki mają przyciągać klientów. Wnętrze lodziarni "Wafle lizać" stworzone przez Pigalopus jest kompozycją elementów patternu kratki, kół i plam barw uzupełniających.

Kompleksowy projekt przygotowany przez Pigalopus dla małej rodzinnej lodziarni Wafle Lizać w Warszawie składa się z projektu wnętrza części sprzedażowej lokalu, projektu identyfikacji wizualnej oraz aranżacji graficznej witryny okien zewnętrznych.

Nie tylko lody

Właścicielki zapragnęły stworzyć miejsce, gdzie nie tylko lody, ale i same wafelki mają przyciągać klientów. Dodatkowo stworzyły produkt dla czworonogów, które wraz z właścicielami odwiedzają lokal. Otwierając biznes w siostrzanym duecie miały doświadczenie wyniesione z domu - część ich rodziny już od kilku dekad pracuje w branży. Mając dostęp do wiedzy, świetnych technologów oraz produktów wysokiej jakości, postanowiły stworzyć miejsce z wyjątkowymi lodami, których do tej pory brakowało w okolicy. Miejsce znajduje się w spokojnej okolicy w zabudowie wielorodzinnej, przy trasie spacerowej niedaleko otwartych obiektów sportowych. Idealne miejsce do odwiedzenia podczas spaceru z rodziną, czy nagroda dla dzieciaków po treningu.

Kraciasty wafelek

Wnętrze lodziarni jest kompozycją elementów patternu kratki, kół i plam barw uzupełniających. Wzory architektki z Pigalopus wybrały jako te charakteryzujące samą lodziarnię, gdzie oprócz kolorowych lodów, podstawą jest kraciasty wafelek. Mocny wzór podłogi, który tworzą płytki ze wzorem w kropki, podkreślony został kratką kontrastującej fugi. Główne ściany za ladą sprzedażową zostały również wykończone wzorem kratki z kontrastującą fugą, tworząc wyraziste tło. Te wzorzyste powierzchnie przełamane są plamami koloru, które tworzy m.in. monolityczna terrakotowa lada z różowym cienkim blatem łączącym się kolorystycznie ze ścianami zaplecza. Wszystko zmiękczone zostało kulistymi lampami w kilku rozmiarach, tworząc wiele opcji oświetlenia, ale też efektów wizualnych. Ściany służą jako ekspozycja wafli oraz menu z sezonowymi smakami. Dla niezdecydowanych zaproponowano wybór smaku za pomocą koła fortuny. Wnętrze ma być radosne i przyjazne, co wykorzystano również w motywie przewodnim identyfikacji wizualnej lodziarni - a efektem jest m.in. neon w formie uśmiechu na ścianie za ladą sprzedażową. Pojawia się on na grafikach w witrynach okiennych, logotypie lodziarni oraz kole fortuny pokrytym holograficzną folią, które pozwala niezdecydowanym na wybór smaku gałki oraz zabawę różnokolorowym odbiciem wnętrza lodziarni.

Lokalizacja: ul. Książkowa 16, Warszawa, Polska

Projekt: Pigalopus / Malwina Borowiec, Karolina Chodur

Realizacja: 2021

Photos: Migdał Studio