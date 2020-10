Pikanteria barw i kształtów. Zobacz nowy showroom Nowy Styl w Warszawie

Jest większy i łatwiej dostępny, a w aranżacji jego wnętrz architekci z Nowego Stylu sięgnęli po odważne kolory i zdecydowane kształty.

Pomiędzy Alejami Jerozolimskimi a niewielką ulicą Jutrzenki znajduje się biurowiec Oxygen Park – bliźniaczy, przeszklony kilkupiętrowiec. Showroom zajmuje przestrzeń na parterze części A budynku. W porównaniu do poprzedniego salonu, lokalizacja to pierwsza pozytywna zmiana. - Wcześniej mieściliśmy się na 2. piętrze, a samo wnętrze było rozczłonkowane. Zależało nam na tym, aby w nowym miejscu nasi goście znaleźli nas o wiele łatwiej i szybciej. Przeprowadzka umożliwiła im to – zapewnia Sylwia Krasińska, Business Development Manager w Nowym Stylu.

Analogiczny cel – oszczędność czasu klientów – przyświecał organizacji przestrzeni. Produkty z poszczególnych linii i kategorii cenowych zostały zgrupowane blisko siebie, tak aby podczas prezentacji mieć je pod ręką. Showroom jest przy tym sporo większy. - W poprzednim mieliśmy do dyspozycji niespełna 400 mkw., a nowy ma powierzchnię ponad 500 mkw. Dzięki temu możemy zaprezentować znacznie więcej rozwiązań, zachowując jednocześnie „oddech” między poszczególnymi częściami ekspozycji – mówi Sylwia Krasińska.

Odwaga, czyli kontrasty

Tuż za progiem wzrok gości przykuwa sofa Creva, a zaraz potem stół Comta z zestawem sześciu krzeseł Lupino. Wszystkie meble pochodzą z oferty firmy Kusch+Co – najbardziej designerskiej marki w firmie.

- Kąty są „smaczkiem” warszawskiego showroomu. Widać je w załamaniach ścian, na podłodze, a nawet w elementach sufitowych. Eksperymentowaliśmy także z różnymi formami, fakturami oraz z żywą kolorystyką. Nie baliśmy się dużej ilości czerni i mocnych barw, ponieważ rozmiękczyliśmy je pastelami oraz drewnianymi elementami, np. ażurowymi przegrodami. Te kontrasty dodały przestrzeniom charyzmy – opowiada Yana Payanovskaya, architekt wnętrz w Nowym Stylu, autorka aranżacji.

Temperamentu dodaje showroomowi otwarty, industrialny sufit, a przede wszystkim zmieniająca się perspektywa. Choć ekspozycję zorganizowano wokół centralnej „wyspy”, z salkami spotkań i budkami telefonicznymi, z każdego miejsca wnętrze wygląda zupełnie inaczej. To metafora współczesnej Warszawy, która zmienia się z dnia na dzień. - Podobnie jak w mieście, tak w naszym showroomie jest miejsce do codziennej pracy, skupienia, twórczych wyzwań oraz relaksu. I podobnie jak stolica, która czerpie z najnowszych trendów, ale jednocześnie rozwija się długofalowo, tak my stworzyliśmy przestrzeń, która jest nowoczesna zarówno dzisiaj, jak i za kilka lat – przekonuje Dominika Kukieła, architekt wnętrz w Nowym Stylu, współautorka aranżacji.

Gościnność, czyli przyjdź i popracuj razem z nami

Duży wpływ na dobór mebli do nowego showroomu mieli sami klienci. Na ekspozycję trafiły różne wersje najbardziej popularnych produktów oraz rozwiązania, których nie spotyka się zbyt często w salonach. - Architekci mówili nam, że na rynku brakuje m.in. ekspozycji rozwiązań gabinetowych, dlatego postanowiliśmy, że przeznaczymy dodatkową przestrzeń, aby zaprezentować ich więcej – podaje przykład Sylwia Krasińska. Część showroomu, w której na co dzień pracuje zespół Nowego Stylu, wyposażono z kolei tak, aby rozwiązania nie dublowały modeli produktów dostępnych w przestrzeni wystawowej. Dzięki temu stworzono dodatkowe możliwości zaprezentowania oferty.

Jeszcze jednym ukłonem w stronę klientów jest zaproszenie do wspólnej pracy. Ilość dostępnego miejsca oraz różnorodność prezentowanych rozwiązań sprawia, że osoby z zewnątrz mogą przyjść i przez cały dzień testować nasze meble. Do ich dyspozycji jest przestronna kuchnia, w której – jak zapewniają pracownicy showroomu – przy kubku kawy chętnie odpowiedzą na każde pytanie.