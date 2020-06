Pilotażowa przestrzeń siedziby głównej Grupy Neuca. Za projektem stoi Massive Design

Do tworzeniu siedziby głównej Grupy Neuca zaangażowano trzy doświadczone zespoły projektantów: Grupę Projektową Port (architektura budynków), Massive Design (projekt wnętrz) i WSP Polska (projekty branżowe). W trakcie prac nad badaniem potrzeb organizacji, Neuca wraz z Massive Design doszły do wniosku, że warto jest przeprowadzić pilot projektu, który pozwoli przetestować kluczowe materiały wykończeniowe oraz funkcjonowanie przestrzeni. Powierzchnią pilotażową zostały – wybudowane jako pierwsze – Centrum Dystrybucyjne i zawierające się w nim Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne oraz kantyna pracownicza.

Co jest najważniejsze przy trwającym ponad trzy lata projekcie budowy biurowca, który jest przestrzenią pracy dla blisko 1500 osób? To duża odpowiedzialność i wytężona praca, zarówno dla osób podejmujących decyzje ze strony inwestora, jak i dla projektantów. Dlatego równie ważne, co planowanie i proces przygotowań, jest zarządzanie ryzykami - ich diagnoza i minimalizowanie na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Grupa Neuca wybrała do współpracy przy tworzeniu siedziby głównej – biurowca o powierzchni niemal 18.500 m2, - trzy doświadczone zespoły projektantów: Grupę Projektową Port (architektura budynków), Massive Design (projekt wnętrz) i WSP Polska (projekty branżowe). Wszystkie zespoły przystąpiły do procesu na etapie tworzenia budżetu projektu. Każdy z nich miał udział w sukcesie jakim jest jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji architektonicznych w Toruniu.

W trakcie prac nad badaniem potrzeb organizacji, Neuca wraz z Massive Design doszły do wniosku, że warto jest przeprowadzić pilot projektu. Celem było przetestowanie kluczowych materiałów wykończeniowych oraz funkcjonowania przestrzeni. Powierzchnią pilotażową zostały – wybudowane jako pierwsze – Centrum Dystrybucyjne i zawierające się w nim Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne oraz kantyna pracownicza.

– Mądre zarządzanie procesem i otwartość na sugestie są niesamowicie pomocne przy tworzeniu tak skomplikowanych projektów – wspominają początek prac architekci Massive Design. Koncepcja architektoniczna nowej Centrali Neuca zakładała, że te dwa budynki będą ze sobą połączone przejściem, które ułatwi pracownikom korzystanie z CSK i kantyny. Dlatego też wykończenia i rozwiązania funkcjonalne stosowane w jednym i drugim budynku miały być spójne stylistycznie. – Dzięki takiemu podejściu do zagadnienia, CSK zostało elementem komunikacji zmian w organizacji i świetnym wstępem do prezentacji nowej siedziby Neuca – mówi Jacek Lisewski, project manager Neuca.

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne miało zapewnić Neuca możliwość organizacji spotkań i szkoleń i zarazem wyeliminować koszty związane z wynajmowaniem sal/przestrzeni. Przy niemal 1500 pracownikach biurowych w samym tylko Toruniu, przestrzeń szkoleniowa, wyposażona w odpowiedni sprzęt audio-video, okazała się niezbędnym elementem codziennego funkcjonowania organizacji. Projekt CSK przygotowany przez Massive Design zakładał stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni z łączonymi salami, mieszczącymi niemal 200 osób oraz wyodrębnienie przestrzeni spotkań formalnych, nieformalnych oraz sal kreatywnych z meblami umożliwiającymi szybkie zmiany aranżacji.

Kantyna natomiast miała być zapleczem bankietowym dla CSK, ale przede wszystkim miała umożliwić pracownikom biurowca i magazynu zakupienie zróżnicowanych posiłków, o które ciężko w najbliższej okolicy nowobudowanego obiektu. Projekt kantyny zakładał stworzenie eleganckiej, ciepłej przestrzeni, która będzie łatwa do finalnego zaadaptowania przez zewnętrznego operatora. W jej dwóch strefach posiłek może spożyć ponad 100 osób jednocześnie, dzięki czemu ma zniknąć jedna z dotychczasowych bolączek w postaci kolejek osób czekających na wolne miejsce w uprzednio funkcjonującej lokalizacji.