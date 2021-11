Piotr Kuczia zaprojektował cały dom... w jednym pomieszczeniu

Ceniony architekt Piotr Kuczia, znany z nieszablonowych rozwiązań projektowych stworzył projekt Change the Function – Change the Mood – All in One Apartment, w którym cały dom mieści się w jednym pomieszczeniu. Wizję architekta doceniło jury German Design Award.

Projekt Piotra Kuczi Change the Function – Change the Mood – All in One Apartment, powstały we współpracy z firmą Pfleiderer udowadnia, że cały dom może zmieścić się w jednym pomieszczeniu.

Wnętrze podąża za swoim użytkownikiem, odpowiada na jego bieżące potrzeby - modyfikując swój wystrój oraz nastrój.

W jednym wnętrzu znajdziemy kuchnię, biuro, salon oraz sypialnię. Taką możliwość zapewniają mobilne urządzenia oraz meble, które chowają się lub wysuwają w zależności od naszych potrzeb.

Projekt zdobył uznanie jury German Design Award 2022, zwyciężając w kategorii w kategorii Excellent Product Design - Material and Surfaces.

Wielofunkcyjność – słowo klucz, które jest nie tyle modne, ile w dzisiejszych czasach bardzo potrzebne. Żyjemy bowiem szybko i dynamicznie, coraz więcej wśród nas również nomadów, odważnie zmieniających miejsca zamieszkania. Zwiększa się też zapotrzebowanie na małe i niedrogie mikroapartamenty, ponieważ bardziej od metrażu liczy się dziś dobra lokalizacja.

Moda na kilkunastometrowe mieszkania z łatwością przyjęła się na zachodzie – możliwość zamieszkania w Nowym Jorku na Manhattanie była tak atrakcyjna, że niewielki metraż wcale nie był przeszkodą. Mikroapartamenty szybko zyskały popularność również w innych krajach – w Japonii, Chinach, jak również w Europie, a kluczem do ich sukcesu jest właśnie wielofunkcyjność.

A gdyby tak urządzić wszystkie potrzebne pomieszczenia – kuchnię, salon, sypialnię i gabinet – w jednym pomieszczeniu? Niemożliwe? Wszystko jest możliwe, szczególnie, gdy takiego projektu podejmie się ceniony architekt Piotr Kuczia, znany z nieszablonowych rozwiązań projektowych, ekspert w dziedzinie projektowania budynków zrównoważonych, dwukrotny laureat GRAND PRIX Architektury Roku Województwa Śląskiego oraz wielu innych prestiżowych konkursów z dziedziny architektury, nominowany również do nagrody Miesa van der Roche.

Wnętrze wielowymiarowe

Projekt Change the Function – Change the Mood – All in One Apartment łączy kilka pomieszczeń w jednym. Powstał on w ramach współpracy architekta Piotra Kuczi i firmy Pfleiderer. To śmiała wizja, idealnie wpisująca się w obecne czasy.

– Pomysł zmieniającego swoje oblicza apartamentu narodził się w czasie wspólnych spotkań online z otwartym na niekonwencjonalne pomysły teamem Pfleiderera. Wydawało mi się, że umieszczenie go w dwóch kontenerach w przekonujący sposób będzie działało na odbiorcę: każdy może sobie wyobrazić jak niewielka byłaby powierzchnia takiego mieszkania – mówi Piotr Kuczia.

W tym jednym wnętrzu znajdziemy kuchnię, biuro, salon oraz sypialnię. Taką możliwość zapewniają mobilne urządzenia oraz meble, które chowają się lub wysuwają w zależności od naszych potrzeb. Kuchnię możemy szybko ukryć za przesuwnymi frontami, biurko oraz łóżko wysunąć w sufitu, zaś meble do pokoju dziennego rozłożyć, by przed spaniem ponownie je zamontować w... podłodze.