Piotr Voelkel: Musimy zaprojektować wszystko od nowa

Pandemia całkowicie zmieniła długofalowe myślenie o mieszkaniach, pracy czy projektowaniu. Jakie zmiany zostaną z nami na dłużej? Czego będziemy musieli się nauczyć, a czego oduczyć? I jaka jest tu rola projektantów? Rozmawiamy z Piotrem Voelkelem, założycielem Grupy Kapitałowej VOX i Uniwersytetu SWPS oraz prelegentem 4 Design Days Online.

Jaki wpływ obecne zmiany wywołane sytuacją związaną z epidemią koronawirusa mają na design i projektowanie? Jak jest rola prelegentów w wychodzeniu z tego kryzysu?

O obecnej sytuacji możemy rozmawiać na bardzo wielu poziomach. Ten najbliższy, to pandemia rozumiana jako tymczasowa komplikacja. Jedni uważają, że z pandemią należy się zmierzyć, dbając przy tym o własną kondycję fizyczną, dietę i o odporność. Drudzy – wręcz przeciwnie – tworzą sobie sterylne środowisko, pozbawione szkodliwych wirusów. Już na tym poziomie widać wyzwania dla projektantów.

Jest też oczywiście inny obszar, który mówi o tym, co pandemia zmieniła w naszych nawykach i zwyczajach. I tu projektanci, zwłaszcza ci, którzy kształceni są tak, aby umieć obserwować, widzą, jak zmieniły się ludzkie potrzeby. W ciągu roku nauczyliśmy się utrzymywania fizycznego dystansu z obcymi. To zmieni sposób projektowania publicznych miejsc.

Jest wreszcie kolejny poziom myślenia o pandemii. Możemy ją interpretować jako reakcję środowiska, naszej planety na to, co jako ludzkość robimy. Jak dewastujemy ekosystemy, jak bez umiaru eksploatujemy zasoby Ziemi. Wszystko to pokazuje, że pandemia może być też przyczyną głębszej refleksji – że musimy w naszym życiu zmienić dosłownie wszystko, nie tylko te drobne codzienne zachowania. Czas zmienić sposób rozumienia świata. Musimy porzucić wizję narastającej rabunkowej gospodarki i podjąć misję ratowania planety jako jedynego miejsca, gdzie możemy bezpiecznie żyć. Zaopiekować się Ziemią, stać się elementem ekosystemu. Odbudować równowagę, którą bezmyślnie naruszamy. Zawrócić z drogi rabunku i chciwości. Musimy zaprojektować wszystko od nowa. Odejść od modelu gospodarczego opartego na ciągle rosnącej konsumpcji na rzecz modelu, w którym poczucie zadowolenia i szczęścia wynikać będzie z innych satysfakcji. Z kontaktu z przyrodą, sztuką, kulturą i z edukacji. Możemy szukać szczęścia nie dewastując środowiska, które daje nam życie.

Równocześnie na naszych oczach rozgrywa się cyfrowa rewolucja. Pandemia przyspiesza ten proces. To kolejne wyzwanie dla projektantów i humanistów. Nie wolno pozostawić tej rewolucji tylko informatykom i ekonomistom. Potrzebni są projektanci którzy będą pamiętali o człowieku i jego potrzebach a nie tylko o tabelach w excelu i optymalizacji procesów.

Przed projektantami na pewno stoją więc setki nowych wyzwań.

