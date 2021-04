Pixorama, kolor i origami: niezwykłe designerskie wnętrza hotelu w Osace

We wnętrzach pierwszego w Japonii hotelu marki W Hotels odnajdziemy nawiązania zarówno do naturalnego piękna kwitnących wiśni, jak i do tętniącej życiem, głośnej, rozświetlonej neonami nocnej dzielnicy Osaki, Dotonburi.

Luksusowa marka hotelowa W Hotels Worldwide należąca do portfolio sieci Marriott Bonvoy zadebiutowała w marcu tego roku w Japonii. Hotel zlokalizowany jest w nowym 27-piętrowym wieżowcu spod kreski Nikkena Sekkei, zlokalizowanym przy bulwarach Miosuji, którego czarną, monolityczną fasadę zaprojektował światowej sławy architekt Tadao Ando. Minimalistyczna bryła skrywa ekstrawaganckie wnętrza przepełnione kolorem.

Wnętrza każdego hotelu W tworzone są w nawiązaniu do jego lokalizacji, a ich projekt powierzany zagranicznym architektom, którzy mogą wnieść do projektu świeżą perspektywę outsidera. Nie inaczej było również w przypadku hotelu w Osace. Za projektem wnętrz stoi pracownia concrete z Amsterdamu, która inspiracje czerpała z wielu obliczy japońskiej metropolii.

We wnętrzach odnajdziemy nawiązania zarówno do naturalnego piękna kwitnących wiśni i miłorzębów rosnących wzdłuż bulwarów Midosuji, jak również do tętniącej życiem, głośnej, rozświetlonej neonami nocnej dzielnicy Osaki, Dotonburi.

Origami i uliczne neony w przestrzeniach wspólnych

Już w strefie wejściowej hotel oferuje gościom silne wrażenia wizualne. Tuż po przekroczeniu progu budynku, klienci hotelu prowadzeni są spektakularnym podświetlonym tunelem, którego ściany i sufit "wyściełają" instalacja zainspirowane japońską sztuką origami. Tworzą ją ponad 3 tysiące okręgów wyciętych laserem w metalowych płytkach. Światło, które podświetla instalację zmienia swój kolor i natężenie w zależności od pory roku i dnia.

Niezwykły portal prowadzi do hotelowego lobby, które również zachwyca i intryguje designem wnętrz. Tutaj dominuje geometryczny wzór asanoha: naniesiony w różnych odcieniach szarości na podłogę, a także przeniesiony w wersji trójwymiarowej na przestrzenny sufit przesłaniający przestrzeń.

Towarzyskim sercem hotelu są salon i bar, zaprojektowane w miejscu, gdzie tradycyjnie w hotelach lokalizowane są recepcje - widoczne zaraz po wyjściu z wind. Aby oddzielić (i połączyć) przestrzenie obsługujące gości na tym piętrze, architekti sięgnęli po ogromną częściowo przeźroczystą zasłonę, swobodnie przepływającą wzdłuż funkcji przestrzeni. Również tutaj nie zabrakło nawiązań do japońskiej sztuki origami, którą imitują ostre zakładki na tkaninie.

Salon, w którym hotelowi goście mogą się zrelaksować podzielony jest na dwie części: wewnętrzną i na świeżym powietrzu. Pod sufitem wewnętrznej strefy salonu wiszą niezwykłe lampy przywodzące na myśl uliczne neony. W zawieszone poziomo i pionowo półprzezroczyste prostokąty wpisane zostały okrągłe i zygzakowate, świecące kształty.

Pixorama w pokojach gościnnych