PKP Intercity idzie w design! Ogłasza największy przetarg w historii na zakup wagonów

PKP Intercity ogłasza największy w historii przetarg na zakup 450 nowych wagonów w nowoczesnym designie. Zakup ma wprowadzić nowy standard designu i wzmocnić komfort podróżowania w wagonach PKP Intercity.

PKP Intercity ogłosiło właśnie największy w swojej historii pod względem liczby pojazdów przetarg taborowy. Po zakończeniu zamówienia park taborowy przewoźnika powiększy się aż o 300 nowych wagonów, a prawo opcji umożliwia zakup dodatkowych 150 pojazdów. Zakup ten wprowadzi do oferty PKP Intercity nowy standard designu i komfortu podróżowania.

Polska stała się liderem w inwestycjach transportowych w Europie, a działania takie jak to dzisiejsze są tego najlepszym dowodem. Z pełnym przekonaniem stawiamy na rozwój polskiej, ekologicznej kolei, a zakup przez naszego narodowego przewoźnika kilkuset nowoczesnych, bezpiecznych i komfortowych wagonów będzie bardzo dużym krokiem w kierunku kolei jako wiodącego środka transportu. Nowa jakość przyciąga kolejne miliony podróżnych do pociągów – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Spółka PKP Intercity zainwestowała w nowoczesny tabor już 7 mld zł, a to dopiero początek. Do 2030 roku nakłady sięgną 27 mld zł. Pieniądze zostaną wydane na tabor, ale też nowoczesne, ekologiczne zaplecza techniczne. Te inwestycje są potężnym impulsem rozwojowym dla kraju – podkreśla Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

W ramach przetargu zakupione zostaną wagony różnego typu.

Coraz wyższa jakość staje się wyróżnikiem polskiej kolei. Jak pokazuje ostatnia popularność usług PKP Intercity, podróżni wyraźnie dostrzegają te zmiany, dzięki czemu coraz częściej wybierają pociąg jako środek transportu w podróżach długodystansowych. Ten trend jest stabilny, a umocnią go intensywne inwestycje taborowe, które sprawiają, że podróżowanie koleją staje się coraz prostsze i bardziej komfortowe. Nawet 450 nowoczesnych wagonów w nowym designie to milowy krok dla PKP Intercity i polskiej kolei – przekonuje Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Nowe wagony rozpędzą się do 200 km/h. PKP Intercity oczekuje rozpoczęcia ich dostaw w 2025 roku. Nowe pojazdy będą wykorzystywane w kategorii średniej – jednej z trzech nowych kategorii połączeń, które PKP Intercity planuje uruchamiać w perspektywie 2030 roku. Pociągi kategorii średniej połączą główne aglomeracje, zatrzymując się w mniejszych ośrodkach, jak również będą kursować za granicę. Wagony będą homologowane na sieci kolejowe Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier i Litwy.

Nowe jednostki docelowo, po uzyskaniu homologacji, będą mogły obsługiwać trasy: Warszawa – Poznań – Berlin; Warszawa – Poznań – Szczecin; Gdynia – Warszawa – Katowice – Bohumin – Wiedeń; Przemyśl – Kraków – Katowice – Wrocław – Berlin; Przemyśl – Kraków – Katowice – Wrocław – Poznań – Szczecin; Gdynia – Poznań – Wrocław – Praga; Kraków/Wrocław – Bohumin – Wiedeń.

Zakupione w tym przetargu wagony wprowadzą nowe standardy i wytyczą innowacyjne kierunki projektowania taboru w Polsce, zostały bowiem zaprojektowane zgodnie nowym podejściem do designu. Innowacyjne podejście dotyczy zarówno kwestii wizualnych, jak i technicznych. Przygotowany projekt nowych pojazdów jest pakietem rozwiązań stylistycznych i funkcjonalnych, który stanie się powtarzalnym, intuicyjnym i charakterystycznym standardem PKP Intercity.

To niezwykle ważny przetarg i bardzo duży krok w realizacji naszej strategii inwestycyjnej, który odczuwalnie wzmocni nasze możliwości przewozowe. Bieżący rok i rekordowe liczby przewożonych pasażerów dowodzą słuszności strategii i kompleksowych zakupów taboru. Popularność podróży koleją rośnie w Polsce bardzo szybko, a naszym zadaniem jest oferować pasażerom coraz wyższą jakość usług. Do tego przyczyni się także design wagonów, który będzie nową jakością na polskich torach i z pewnością przekona do kolei kolejnych podróżnych. Bardzo mocno zmieniamy podejście do projektowania przestrzeni dla pasażerów – mówi Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity.