PKP Intercity kupi piętrowe pociągi. Pojadą na trasie Łódź–Warszawa

To jeden z największych przetargów w historii polskiej kolei. PKP Intercity chce zamówić 38 składów nowoczesnych zespołów push-pull. Spora ich część ma trafić na linię łączącą Łódź z Warszawą.

W zeszłym roku PKP Intercity ogłosiło największy w historii przetarg na zakup nowych wagonów.

Jest tylko jeden chętny na dostarczenie składów: konsorcjum firm Pesa i Newag.

Koszt wagonów i wagonów sterujących to 8 mld zł.

Składy push-pull miały być przeznaczone do obsługi połączeń m.in. w relacjach z Łodzi do Warszawy i do Gdyni.

Polskie koleje już od kilku lat planują zakup nowoczesnych piętrowych składów, które pomogłyby rozwiązać problem zatłoczonych pociągów na wyjątkowo obleganych trasach. – Składy push-pull, według obecnych planów, będą przeznaczone do obsługi połączeń m.in. w relacjach z Łodzi do Warszawy i do Gdyni – informowało w 2022 r. biuro prasowe PKP Intercity na łamach portalu Rynek Kolejowy.

Piętrowe pociągi na trasie Łódź–Warszawa

Przetarg na kupno nowych wagonów powoli zbliża się do końca. Niedawno PKP otworzyły koperty z ofertami. Okazało się, że jest tylko jeden chętny na dostarczenie składów – to konsorcjum firm Pesa i Newag. Szczegóły techniczne pociągów robią wrażenie. W piętrowych wagonach mają być klimatyzacja, bezprzewodowy Internet, nowoczesne toalety, miejsca do przewozu rowerów czy automaty z przekąskami. Koszt wagonów i wagonów sterujących to 8 mld zł, czyli tyle, ile kosztowałoby wydrążenie czterech tuneli kolejowych pod Łodzią - podaje łódzki portal miejski.

Co z finansowaniem

Spółka planowała, że nowe pociągi będą kosztować nieco ponad 5 mld zł. Oferta złożona przez konsorcjum jest więc o prawie połowę wyższa. Wyjścia z tej sytuacji są dwa – albo PKP ogłoszą kolejny przetarg, albo dołożą pieniędzy. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.