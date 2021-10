Płytki inspirowane Wielkim Gatsby'm. Nowa kolekcja Gosi Baczyńskiej i Ceramiki Paradyż

Nieoczywiste struktury, bogate zdobienia, dynamiczne linie oraz nuta elegancji rodem z powieści Francisa Scotta Fitzgeralda, Wielki Gatsby. Stylistyka początków XX wieku ponownie wraca do wnętrz, dyktując najnowsze trendy. Niebanalne, pełne blichtru płytki ceramiczne projektu Gosi Baczyńskiej są tego najlepszym przykładem. Inspirowane światem wielkiej mody kolekcje zachwycają detalami, które zamienią naszą przestrzeń w prawdziwe królestwo luksusu.

Początek XX wieku to przede wszystkim czas wielkich zmian, rozwoju i przełamywania schematów, także w sztuce i architekturze. Nieustanne poszukiwanie piękna w przedmiotach użytkowych i odważne podejście twórców tamtych czasów, dało początek wielu stylom, z których czerpiemy do dziś. Wśród najmodniejszych obecnie rozwiązań w aranżacji wnętrz, znajdziemy zarówno elementy nawiązujące do estetyki art nouveau, jak również królującego w latach dwudziestych stylu art déco. Płynne, dynamiczne linie, swobodne układy kompozycyjne, bogata ornamentyka z czasów secesji przeplata się wyrafinowaniem eleganckiego art déco – stylu powstałego w wyniku sprzeciwu wobec braku dyscypliny przestrzennej, typowej dla sztuki secesyjnej. Doskonale widoczne jest to w kolekcjach płytek ceramicznych autorstwa Gosi Baczyńskiej dla Ceramiki Paradyż.

Odważne lśnienie

Kolekcja Noisy Whisper to ciekawa interpretacja błysku typowego dla pełnej przepychu sztuki z początków zeszłego stulecia. Znajdziemy w niej elementy inspirowane cekinami, niczym z wieczorowej sukni. Trójwymiarowa, powstała z dbałością o najmniejsze szczegóły struktura płytek, wiernie oddaje migoczącą tkaninę. Płytki świetnie sprawdzą się jako modny element dekoracyjny na ścianie w najbardziej reprezentacyjnych częściach domu, na przykład przy kominku. Elementy kolekcji w złocie i brązie, będą pasowały niemal do każdego wnętrza, roztaczając w nim stylową poświatę. Doskonale sprawdzą się w aranżacji bazującej zarówno na jasnej, jak i na ciemniejszej palecie barw, dobrze korespondując z marmurem, drewnem, modną ostatnio sztukaterią czy matowymi, modernistycznymi powierzchniami.

Zaskakująca ekstrawagancja

Charakterystycznym motywem zaczerpniętym z początków XX wieku, jest także łączenie różnych struktur i stosowanie biżuteryjnych zdobień, które nadają całości charakteru. Takie podejście możemy dostrzec w kolekcji Fashion Spirit. Znajdziemy tutaj nietypową konfigurację płytek, która doskonale wpisuje się w stylistykę czerpiącą z portretu lat dwudziestych. Całość opiera się na dwóch ponadczasowych, a zarazem ekstrawaganckich zestawieniach kolorystycznych: czerni i złota oraz czerni i bieli. Sercem kolekcji są płytki o strukturze przypominającej skórę krokodyla i matowym wykończeniu, które przełamano charakterystycznymi listwami dekoracyjnymi w formie łańcucha. W zależności od osobistych preferencji i charakteru wnętrza, możemy sięgnąć po płytki w czarnym kolorze i połączyć je ze złotym detalem lub postawić na charakterystyczny dla art déco, minimalistyczny kontrast i wybrać kafle w bieli oraz czarny, błyszczący dekor.

Artystyczna przestrzeń