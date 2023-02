Poczuj się jak pączek w maśle. Na tłusty czwartek zaglądamy do krainy słodkości

16 lutego 2023 r. świętujemy tłusty czwartek. W tym dniu nie wypada liczyć kalorii. Puszyste pączki, lekkie faworki, ale też i inne słodkości smakują najlepiej w... słodkiej atmosferze. Oto 10 designerskich kawiarni i ciastkarni, które w tłusty czwartek zaserwują nie tylko pączki.

Café Bristol w Warszawie

Café Bristol to kawiarnia w luksusowym Hotelu Bristol w Warszawie. Od 1901 r. kawiarnia przyciąga gości swoim klasycznym wystrojem w stylu wiedeńskim, kusi zapachem świeżo parzonej kawy i rozpieszcza wysublimowanymi deserami.

Café Bristol w Warszawie, fot. mat. prasowe

Jej design zachwyca, na uwagę zasługują niepowtarzalne, kryształowe lampy, kinkiety i żyrandole oraz ogromne, dekoracyjne lustro w klimacie wiedeńskich kawiarni, które jest integralną częścią baru. Archiwalne zdjęcia oraz ilustracje zdobią ponad 100-letnie ściany, a do tego komfortowe kanapy, stylowe loże, marmurowe stoliki i witryny na ciasta. W takim miejscu słodkości mogą smakować jeszcze lepiej.

Lukullus w St. Tropez w Warszawie

Marka Lukullus ma kilka designerskich miejscówek w Warszawie, jednak znajdująca się na warszawskim Powiślu przyciąga oko oryginalnym wnętrzem. Stworzona przez Aleksandrę Wasilkowską aranżacja wnętrz zachwyca połączeniem złota i powracającego do łask w ostatnim sezonie lastryko, odwiedzający je mogą odnieść wrażenie, że przenieśli się w czasie do kolorowych lat 80. ubiegłego stulecia. Pełna nazwa lokalu, Lukullus St. Tropez, jest nieprzypadkowa. Ma bowiem kojarzyć się z wakacjami – i w tę koncepcję idealnie wpisują się bajkowe wnętrza lokalu.

Lukullus w St. Tropez. Fot. Materiały Aleksandra Wasilkowska Architecture Studio

Oprócz wszechobecnego koloru złota w przestrzeń Lukullusa mieni się również odcieniami różu, zieleni, koloru pistacjowego. Ściany wieńczą duże lustra duplikujące optycznie powiększające i powielające niezwykłą przestrzeń. A jej niezwykły charakter dodatkowo podkreślają również dekoracyjne detale, takie jak złota palma, białe "potwory" stojące na ladzie, czy wreszcie... złota figura w toalecie o anatomicznym kształcie pośladków. Szczególne wrażenie robi jednak ogromne oko unoszące się nad stolikami na jednej ze ścian.

KAISER Patisserie w Warszawie

Lokale, w których można zasmakować w słodkich dzieł sztuki i poczuć się jak w jednej z paryskich pâtissieries to wciąż rzadkość na polskim rynku. Na warszawskim Powiślu, przy ulicy Zajęczej, została otwarta niedawno cukiernia autorskiej sieci KAISER Patisserie spod kreski Sebastiana Jabłońskiego i Małgorzatę Leszkiewicz z Republiki Architektury.

KAISER Patisserie w Warszawie, fot. mat. prasowe

Wszystkie nasze specjały tworzymy od podstaw sami opierając się na sprawdzonych i najlepszych produktach zarówno z Polski, jak i z całego wiata na czele z Niemcami, Szwajcarią Kostaryką, Madagaskarem, a nawet Zanzibarem – opowiada Sławomir Gojdź, założyciel marki.

Cukiernia A.Blikle w warszawskiej Galerii Sadyba Best Mall

Tradycyjne elementy wystroju wnętrza cukierni, kojarzyć się mogą z lokalami, w których pączkami delektowali się nasi dziadkowie i pradziadkowie. W ich czasach miejsca takie urządzane były z rozmachem i odwagą, dbałością o szczegóły i szlachetne materiały, a jednocześnie funkcjonalnie i przytulnie. Autorzy projektu z LSD.Studio stworzyli odważną koncepcję cukierni A.Blikle w warszawskiej Sadyba Best Mall, inspirowaną mocnymi motywami zaczerpniętymi z klimatycznych i stylowych wnętrz sprzed lat.

Cukiernia A.Blikle w warszawskiej Sadyba Best Mall, proj. LSD.Studio, fot. mat. prasowe

Motyw liści palmy użyty na tapetach, jakie znajdują się na ścianach, to ukłon w stronę XIX wiecznych wiedeńskich kawiarni. Połączenie kolorowej posadzki z wzorem terazzo, dębowej stolarki oraz szkliwionych płytek w kolorze pudrowego różu – podkreśla szeroką gamę produktów – a stylowe dodatki i akcenty dodają wnętrzu klasy – tak o stylizacji nowo otwartej cukierni A.Blikle w Sadyba Best Mall opowiada Agnieszka Gawron, współwłaścicielka i założycielka, a jednocześnie dyrektor kreatywny LSD.Studio.

Słodki...Słony w Warszawie

To cukiernia i restauracja w jednym. Niebanalna kuchnia i niesamowite słodkości. Smaki słodkie i słone wręcz tańczą na końcu języka, a potrawy na talerzach w szklanych witrynach to niezwykłe pejzaże pełne kolorów i subtelnych kształtów.

Wszystko to powstało dzięki znajomości sztuki kulinarnej i cukierniczej Magdy Gessler. Jest ona również kreatorem wnętrza, projektowała wszystko w najmniejszym szczególe.

Subtelnie dobrane tkaniny, ręcznie wykonane malowidła, na ścianach, zmysłowość i lekkość w układanych z kwiatów łąkowych i ogrodowych bukietach. Wszystko to jest efektem niesamowitej wrażliwości i oryginalnego poczucia estetyki.

Niewinni Czarodzieje w Gdyni (i nie tylko)

Po Warszawie i Wrocławiu, Niewinni Czarodzieje ruszyli na podbój Trójmiasta. Miejsce lokalizacji projektu „Niewinni Czarodzieje 3.0” jest nieprzypadkowe. Tytuł dzieła Andrzeja Wajdy w miejscu, które filmem żyje na co dzień i od święta, wydaje się dobrą wróżbą na przyszłość. Wspólny kulinarno-klubowy projekt Kuby Wojewódzkiego i restauratora Dawida Kwidzyńskiego otworzył podwoje w budynku Gdyńskiego Centrum Filmowego i Gdyńskiej Szkoły Filmowej. We wnętrzach panuje styl loftowy, ale nie zabrakło także inspiracji street foodem.

Wyjątkowa jest też oferta przygotowana przez Niewinnych Czarodziejów z okazji tłustego czwartku 2023. "Pączki podobne do mnie - Słodkie i nadziane (Krem pistacjowy, polewa z różowej czekolady, puder malinowy, złoto jadalne, specjalne złote pudełko). Edycja limitowana 49 zł za sztukę" - napisał Kuba Wojewódzki na instagramie.

La Baguette w Krakowie

La Baguette wyjątkowe miejsce na słodkiej mapie Krakowa. To wypieki tworzone z pasją, sercem i z pomysłem.

Specjalnością La Baguette są zawsze świeże tarty na kruchych maślanych spodach, z nadzieniem przygotowanym z najlepszej jakości składników, ale tradycyjne polskie pączk to pozycja, dla której warto wybrać La Baguette w Tłusty Czwartek.

Byfyj w Katowicach

Katowicki Byfyj na Nikiszowcu to jedna z najbardziej znanych śląskich restauracji, ale też wyjątkowa cukiernia. Rodzina Michalskich zajmuje się cukiernictwem i piekarnictwem od przeszło 30 lat. Warto zajrzeć do nich nie tylko na pączka.

MUUS w Warszawie

Muus zlokalizowany jest na Tamce w Warszawie. Powstał z miłości do pieczenia i apetytu na piękno. Cukiernia jest nieduża, ale funkcjonalna. Przede wszystkim też piękna. Różowa lada i płytki z blatem lastryko, sufit z ciemną zielenią roślinny żyrandol.

Właściciele zajmują się wypiekami ciast, ciasteczek, deserów oraz tortów na różne okazje. A z okazji tłustego czwartku 2023 nie mogło zabraknąć pączków.

Cukiernia Stary Dom w Warszawie

Cukiernia Stary Dom powstała w 2012 roku kontynuując sukces otwartej po sąsiedzku Restauracji Stary Dom. Szefowi Cukierni, Mariuszowi Palarczykowi przyświecał główny cel: przybliżyć warszawiakom i obcokrajowcom tradycyjne smaki polskich wypieków z zachowaniem najwyższej staranności w odtwarzaniu sprawdzonych, domowych receptur. A w tłusty czwartek warto się do nich wybrać na pączka.