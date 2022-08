Pod neonem "znajomi znad morza". To błękitna przestrzeń Nomus, czyli najmłodszego muzeum sztuki współczesnej w Polsce

Nomus jest najmłodszym muzeum sztuki współczesnej w Polsce. Ważne są w nim nie tylko sale wystawiennicze. Istotną rolę odgrywa także otwarte dla wszystkich gości wielofunkcyjne lobby. Jego powstanie to efekt zaangażowania pro bono grupy marek specjalizujących się w wyposażeniu wnętrz, której inicjatorkami były właścicielki showroomów mesmetric.

Trójmiejskie muzeum, otwarte jesienią ubiegłego roku dla polskiej i międzynarodowej publiczności, ma opowiadać o współczesnym świecie poprzez dzieła sztuki.

Inauguracja obiektu, który jest oddziałem Muzeum Narodowego w Gdańsku, nie byłaby możliwa bez wsparcia prywatnych mecenasów sztuki, którzy przeznaczyli swój czas i środki finansowe na zaaranżowanie nowoczesnego lobby o nazwie „znajomi znad morza”. Nazwa ta wzięła swój początek od dzieła sztuki – neonu autorstwa gdańskiej artystki Anny Witkowskiej. Stanowi on zaproszenie do twórczych spotkań z artystami i realizacji projektów opartych na zasadach dialogu i współpracy. W procesie aranżowania przestrzeni był estetycznym drogowskazem, który zainspirował do użycia w niej kolorów spójnych z nadmorską lokalizacją muzeum.

Błękitna przestrzeń

Lobby, w którym wyeksponowano neon „znajomi znad morza”, zostało zaprojektowane jako miejsce działań artystycznych i wydarzeń kulturalnych. Znajdziemy tam nie tylko recepcję, ale także kawiarnię, kącik sensorycznych zabaw dla dzieci czy księgarnię. Całościowej koordynacji procesu powstawania lobby NOMUS podjęły się Helena Raczyńska – Pachut i Wioletta Lenczowska, właścicielki showroomów z wyposażeniem wnętrz mesmetric. To one zaprosiły do kooperacji przy tym dobroczynnym przedsięwzięciu swoich branżowych przyjaciół, dokonały selekcji produktów i jakościowych rozwiązań.

- Ogromnie cieszymy się, że cele związane z propagowaniem sztuki, zespół NOMUS może teraz realizować w tak estetycznej przestrzeni, wypełnionej świetnym designem od polskich i zagranicznych producentów. To zasługa grona partnerów i darczyńców, do którego należą sponsor strategiczny sali recepcyjnej marka Comforty, a także firmy Vitra, Kamena, Interstone, Bagomar, Justolarnia, Cukiernia Sowa, Mielżyński Wine & Spirits, Home Sweet Home PR, fotograf Jakub Swerpel, artysta Bartek Chylewski. Dziękujemy za Wasze ogromne zaangażowanie!”– podkreślają Helena Raczyńska – Pachut i Wioletta Lenczowska z mesmetric.