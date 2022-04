Podążając za dewizą "more is more". Tak wygląda pierwszy salon Philipp Plein w Polsce

Światowej sławy projektant Philipp Plein otworzył swój pierwszy butik w Polsce. Nowe miejsce na warszawskiej modowej mapie mieści się w zabytkowej kamienicy na placu Trzech Krzyży i jest całkowicie zgodny ze stylem proponowanym przez kreatora. Kolekcje projektanta pokochały gwiazdy z pierwszych stron gazet – teraz Plein wychodzi naprzeciw modowym oczekiwaniom Polaków.

REKLAMA

Philipp Plein to zdecydowanie projektant bezkompromisowy, którego nie da się zamknąć w sztywnych ramach. Określany jest mianem projektanta z buntowniczą naturą, ale także i nowoczesnego biznesmena odnoszącego olbrzymie sukcesy sprzedażowe.

Moda z pazurem

Jego projekty noszą światowe gwiazdy, takie jak Paris Hilton, Bella Hadid, Sofia Richie, Rita Ora i Ciara. Lista gwiazd uwielbiających Pleina jest bardzo długa, a wśród nich jest także Kylie Jenner, którą widywano w kultowych szpilkach Decollete Skull z biżuteryjną czaszką w obcasie.

Jak możemy określić styl Philippa Pleina, którym tak bardzo zaraża innych? Na pewno to moda z pazurem, coś dla niepokornych kobiet i mężczyzn. To niebanalne wzory, kontrastowe połączenia oraz seksowne i luksusowe dodatki i akcesoria. Kamień, marmur, czaszka wysadzana kryształami, złota palma – to elementy luksusu i przepychu, które Plein swobodnie łączy z pewnego rodzaju surowością materiałów i krojów.

Podążając za dewizą "more is more"

Warszawski salon jest całkowicie zgodny ze stylem proponowanym przez kreatora. Podążając za dewizą „more is more”, odwiedzający butik w samym centrum Warszawy mogą nie tylko na żywo zobaczyć projekty znanego designera, ale również przenieść się do świata marki, słynącej z głośnych pokazów. Dla projektanta bardzo istotna jest lokalizacja sklepów, ale także ich efektowny wystrój –design przestrzeni idealnie współgra z buntowniczą naturą projektanta.

Okazuje się, że Polacy już od dawna pokochali modę Philippa Pleina, o czym świadczą nie tylko przychody z e-commerce, ale też te ze sprzedaży w sklepach multibrandowych. Nie dziwi więc fakt, iż marka zdecydowała się postawić na rozwój biznesu w naszym kraju.