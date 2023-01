Podczas 4 Design Days 2023: Premiera samochodu elektrycznego Izera przed szeroką publicznością

Podczas 4 Design Days – święta architektury i designu – po raz pierwszy w przestrzeni targowej zaprezentowany zostanie showcar polskiej marki samochodów elektrycznych o nazwie Izera. Projekt, o którego wizualną stronę zadbała gwiazda polskiego designu motoryzacyjnego – Tadeusz Jelec, będzie można zobaczyć na stoisku targowym firmy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Showcar Izery zaprezentowany na 4DD w wersji czerwonego hatchback’a to jeden z elementów długofalowej pracy nad projektem.

Tadeusz Jelec, główny projektant Izery: "Wyróżniająca się elegancka sylwetka, przestronność i uniwersalność, czyli cechy, które widać zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz demonstracyjnego egzemplarza Izery, wyznaczają fundamenty stylistycznego DNA naszej marki".

To, że showcar Izery zostanie zaprezentowany podczas 4 Design Days, to znakomita okazja, by pokazać odbiorcom, że dobry design dotyczy nie tylko mebli i akcesoriów, ale również samochodów. W myśl hasła tegorocznej edycji – TOGETHER 4 HUMANITY – pragniemy podkreślić istotną rolę samochodów elektrycznych w transformacji motoryzacyjnej i dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie cieszymy się, że w targach biorą udział coraz bardziej różnorodni wystawcy – mówi Robert Posytek, twórca programu 4 Design Days.

Emocje, idee, forma – czyli jak zaprojektować nowoczesny samochód

Dbałość o detale, nowoczesność i wizualna atrakcyjność projektów stanowią wyróżnik Izery. Ponadczasowy i użytkowy design to jeden z elementów akcentujących nową markę, która chce stać się aktywnym uczestnikiem zmiany technologicznej i kształtującego się rynku elektromobilności.

Współczesny design w motoryzacji musi być nie tylko atrakcyjny i funkcjonalny, ale powinien również wzbudzać emocje. Dlatego, jako twórcy stylistyki Izery, poszukujemy ponadczasowej, praktycznej formy, która rozbudza wyobraźnię odbiorców. Wyróżniająca się elegancka sylwetka, przestronność i uniwersalność, czyli cechy, które widać zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz demonstracyjnego egzemplarza Izery, wyznaczają fundamenty stylistycznego DNA naszej marki. Projekt oczywiście cały czas ewoluuje i rozwija się zachowując charakter, który mu nadaliśmy projektując pierwotny showcar. Dla nas obecność podczas 4 Design Days to nie tylko okazja do pokazania naszej marki szerszemu gronu odbiorców, lecz także możliwość spotkań i rozmów z profesjonalistami i designerami różnych specjalizacji, których praca wpływa na to, jak będzie wyglądać przyszłość naszych domów, ulic i miast. Izera chcę się wpisać w ten świat i go współtworzyć – mówi Tadeusz Jelec, główny projektant Izery.

Tadeusz Jelec jest absolwentem prestiżowego Royal College of Art, współtwórcą projektów dla firm samochodowych, takich jak: Lotus, Mazda czy Volvo oraz wieloletnim projektantem Jaguar Design Studio. Za stronę wizualną marki Izera odpowiada od 2019 roku. Przed rozpoczęciem pracy nad projektem Izery brał udział w tworzeniu wnętrz oraz nadwozi takich aut, jak McLaren XF – Sportbrake, czy F- type coupe.

fot. mat. prasowe

Tadeusza Jelca oraz Mariusza Bekasa – twórców projektu Izery – będzie można spotkać na stoisku Izery w dniach 26 oraz 27 stycznia. Drugiego dnia wydarzenia, projektant Tadeusz Jelec weźmie także udział w sesji „Cel: długowieczność. Jak tworzyć przedmioty, które nie będą śmieciami?”, podejmującej temat świadomego projektowania. Jak przekuć szlachetny pomysł w intratny biznes? W jaki sposób tworzyć rzeczy, które będą piękne i trwałe? Surowce, innowacje, a może koszty – gdzie leży klucz do zrównoważonych przedmiotów? Na te i inne pytania odpowiedzi udzielą eksperci z kraju i ze świata.

W planach produkcja na szeroką skalę

Showcar Izery zaprezentowany na targach 4 Design Days w wersji czerwonego hatchback’a to jeden z elementów długofalowej pracy nad projektem, którego celem jest opracowanie gamy modelowej atrakcyjnych cenowo samochodów elektrycznych klasy kompaktowej oraz uruchomienie ich masowej produkcji. Fabryka ma powstać w województwie śląskim, w Jaworznie. Lokalizacja w regionie stojącym przed wyzwaniami związanymi z transformacją gospodarczą i społeczną, łączącym jednocześnie bogate tradycje kulturalne i przemysłowe z dążeniem do nowoczesności, oddaje istotę marki. Według producenta pierwszy model Izery SUV zjedzie z taśmy produkcyjnej w 2025 r.

AI w służbie człowiekowi

Nowe technologie coraz śmielej wkraczają do naszej rzeczywistości. Sztuczna inteligencja potrafi już nie tylko malować obrazy, komponować piosenki, zagrać w szachy z człowiekiem, ale też projektować przyszłość. W kontekście Izery, AI została postawiona przed zupełnie nowym wyzwaniem, czyli zaprojektowaniem kilku różnych, fantastycznych wcieleń samochodu elektrycznego tej marki. Izera w Monte Carlo w formie kabrioletu, Izera jako samochód policyjny, a może w przestrzeni zupełnie nierealnej, jak środowisko gry Cyberpunk, The Sims, czy filmu Star Wars? Wachlarz możliwości wyznaczają granice ludzkiej wyobraźni. Jakie efekty przyniosła współpraca człowieka i technologii?

Nasze prace mają na celu przede wszystkim stworzenie metodologii, która pozwoli wykorzystać w praktyce możliwości AI, pomimo obecnych ograniczeń technologicznych. Ideą, która przyświeca tym projektom, nie jest pokazanie sylwetki Izery w różnych przestrzeniach, ale sprawienie, by wizualizacje generowane przez AI służyły jako źródło inspiracji i pomoc w wyobrażeniu sobie różnych wcieleń Izery, nawet tych najbardziej fantazyjnych – mówi Viktor Konovalov, autor projektów oraz dyrektor kreatywny agencji Dragon Rouge, która jest autorem loga i systemu identyfikacji wizualnej Izery.

– Powstałe projekty pokazują znaczący potencjał rozwiązań, które choć na razie znajdują się we wczesnej fazie rozwoju, w przyszłości mogą stanowić narzędzie przydatne w pracy projektantów. Ich możliwości już dziś robią ogromne wrażenie – dodaje Tadeusz Jelec.

Fakt, że Izera jest nową marką, oznacza, że na razie modele tego auta nie są jeszcze tak popularne, a i ich wizerunki dostępne tak łatwo, jak np. samochodów produkowanych od lat. Publiczna prezentacja projektów stanowi także doskonały przyczynek do dyskusji o tym, jak wygląda proces dochodzenia do tego, że sztuczna inteligencja zaczyna rozpoznawać i odwzorowywać konkretne cechy obiektu, który nie ma milionowej reprezentacji obrazów w internecie.

– W tym kontekście te prace są pionierskim przedsięwzięciem – dodaje Konovalov.

O tym, czy sztuczna inteligencja będzie w przyszłości projektowała samochody, będzie można porozmawiać na stoisku Izery w katowickim MCK-u w dniu 26 stycznia. Ponadto, tego samego dnia o godzinie 14:45, w ramach sesji Eye On, będzie można usłyszeć wystąpienie Viktora Konovalova – autora projektów oraz dyrektora kreatywnego agencji Dragon Rouge.

7. edycja 4 Design Days, pod hasłem TOGETHER 4 HUMANITY, odbywająca się w dniach 26-29 stycznia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, to okazja do dyskusji na temat przyszłości polskiej architektury, designu, urbanistyki i związanych z nimi technologii. Podczas czterech dni wydarzenia, podzielonego na Dni Dla Biznesu oraz Dni Otwarte, uczestnicy będą mogli wysłuchać ciekawych dyskusji, wziąć udział w warsztatach i targach, obejrzeć wystawy oraz skorzystać z atrakcji przygotowanych przez organizatora – Grupę PTWP.

