Podłoga w projektach komercyjnych. Te obiekty świecą przykładem!

W ciągu ostatnich dwóch dekad wnętrza punków usługowych, sklepów, biur, placówek edukacyjnych i medycznych zmieniły się nie do poznania. Dziś coraz częściej spotykamy w nich świetnej jakości materiały, dobry design, ciekawą kolorystykę i niebanalne rozwiązania projektowe.

W projektach przestrzeni, które w ciągu dnia odwiedzają setki, a nawet tysiące ludzi, kluczową sprawą jest jakość zastosowanych materiałów. Niejednokrotnie muszą spełniać rozmaite normy czy posiadać konkretne atesty potwierdzające wytrzymałość i inne parametry techniczne. Dotyczy to m.in. podłogi – w punktach usługowych powinna być odporna na ścieranie i zniszczenia, łatwa do utrzymania w czystości i – co nie mniej ważne – atrakcyjna wizualnie. W tej roli doskonale sprawdza się Marmoleum, chętnie wybierane przez architektów nie tylko ze względu na estetykę, ale też doskonałe właściwości.



Siedziba firmy GetResponse autorstwa biura projektowego Tabanda (Gdańsk)

Kolory używane w biurze powinny być dostosowane do rodzaju działalności w nim prowadzonej. Pierwsze wrażenie na temat przestrzeni zapada w pamięć już w momencie przekroczenia drzwi wejściowych. Właściwy wybór kolorów może zatem pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy, zarówno w oczach osób odwiedzających biuro, jak i pracowników. Doskonałym przykładem jest siedziba firmy GetResponse (dostarczającej najwyższej jakości rozwiązania dla online marketerów) autorstwa biura projektowego Tabanda, zlokalizowana w nowoczesnym kompleksie biurowym Arkońska Business Park w Gdańsku. Wykorzystano w niej Marmoleum Modular marki Forbo. Podłoga stanowi jeden z mocniejszych akcentów we wnętrzu. Wyznacza poszczególne przestrzenie: biurową, gastronomiczną, strefę wypoczynku, salę konferencyjną i recepcję. Do każdego pomieszczenia wybrano inny zestaw kolorystyczny płytek Marmoleum. Dynamiczne i słoneczne barwy w kuchni, szarości i czerń w sali konferencyjnej oraz zielenie w pokoju relaksu dobrane zostały tak by wpływać na samopoczucie pracowników i gości biura. Oryginalności i charakteru dodała forma ułożenia płytek w tzw. jodełkę.

Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie

Projektując punkty usługowe, przyjmujące jednocześnie wielu interesantów w jednej przestrzeni, takie jak np. oddziały banków czy urzędy, trzeba zwrócić uwagę na akustykę pomieszczeń. W uzyskaniu odpowiedniego efektu – wyciszenia i wytłumienia dźwięków – należy użyć odpowiednich materiałów, dlatego na podłodze doskonale sprawdzają się łatwe do utrzymania w czystości wykładziny podłogowe czy akustyczne panele ścienne. Modernizacja Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie zakładała zwiększenie jakości i komfortu obsługi klientów, jak również zmiany estetyki głównej placówki banku. Obejmowała salę obsługi klientów, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze socjalne. Nowoczesna aranżacja wnętrza nawiązuje do rolniczej historii banku poprzez powtarzające się elementy imitujące kłosy. W oczekiwaniu na swoją kolej klienci mogą zrelaksować się w komfortowej i przyjaznej strefie wypoczynkowej wykończonej wykładziną Flotex. Na podłogę Sali Obsługi Klienta wybrano Marmoleum, w którym wycięto znaki wskazujące kierunek poruszania się. Za projekt wnętrz odpowiedzialna była Pracownia Projektowa ZW.

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi - projekt wnętrz Pracowni Architektonicznej ATRIUM