Podsumowanie 2020: design w czasach zarazy

Od samego początku pandemii koronawirusa architekci i projektanci prezentowali swoje pomysły na to, jak zaradzić trwającemu kryzysowi. Pojawiły się rozwiązania ułatwiające dystans społeczny, atrakcyjne wizualnie koncepcje masek ochronnym, które mogłyby pełnić rolę dekoracyjnych akcesoriów czy nowe technologie, mające ułatwić ochronę przed zarażeniem. Przypominamy niektóre z nich.

We wczesnych miesiącach globalnej pandemii koronawirusa byliśmy świadkami ogromnej mobilizacji firm z wielu branż, które reagowały na braki w zaopatrzeniu w niezbędne produkty do walki z kryzysem zdrowotnym. Producenci obuwia tacy jak Nike czy Adidas zaczęli produkować przyłbice, ekskluzywne marki odzieżowe – szyć maseczki, a firmy z branży druku 3D – udzielać swojego sprzętu do drukowania części do sprzętu medycznego, w tym respiratorów.

Skutkiem ubocznym pandemii koronawirusa były również liczne przykłady twórczej kreatywności projektantów, architektów, artystów i przedsiębiorstw, którzy prześcigali się w pomysłach na radzenie sobie z nową rzeczywistością. Od autonomicznych dyspenserów środków higieny, przez przegrody w samolotach, po koc, który ułatwi utrzymanie społecznego dystansu. Niektóre z pomysłów zdążyły już nawet zostać przekształcone w rynkowe produkty, jak chociażby maseczka/mobilny oczyszczacz powietrza od LG.

Osłony twarzy

Jeszcze rok temu maseczki ochronne były powszechnym widokiem na ulicach tylko niektórych krajów, takich jak Japonia czy Korea Płd., ale wraz z pandemią koronawirusa w 2020 roku stały się częścią również naszej rzeczywistości. To oczywiście zaowocowało różnymi pomysłami na ich ulepszenie – od koncepcji upiększenia maseczek, wynoszących je do rangii akcesorium dekoracyjnego po praktyczne rozwiązania, takie jak maseczki, które samoistnie się dezynfekują czy też oczyszcacze powietrza zakładane na twarz.

Już w styczniu w Polsce będzie można kupić LG PuriCare, czyli mobilny odświeżacz powietrza, który premierę miał na tegorocznych targach IFA 2020. Ten osobisty oczyszczacz powietrza ma formę nakładanego na twarz urządzenia, wyposażonego w dwa filtry HEPA H13 i wentylatory, których prędkości mają być dostosowywane automatycznie do cyklu i oddechu użytkownika. Jak zapewnia producent, produkt zaprojektowany został po dokładnej analizie ergonomii twarzy, co pozwala mu dopasować się do fizjonomii większości dorosłych osób, a utrzymanie jego higieny ma ułatwić etui z diodami emitującymi promieniowanie UV-C.

Inny pomysł na maseczkę ochronną mieli naukowcy w laboratoriów Livinguard. Opatentowana szwajcarska technologia Livinguard jako pierwsza na świecie umożliwia produkcję tkanin, które oprócz właściwości filtracyjnych działają wiruso- i bakteriobójczo, rozrywając ściany komórek drobnoustrojów. Opiera się na innowacyjnych rozwiązaniach wykorzystywanych wcześniej przy filtrowaniu wody.

To właśnie w tej technologii wytwarzane są maseczki Fine Guard, do polski sprowadzone przez startup LSP Life. Składają się z trzech warstw: jedna pełni rolę filtra, stanowiącego zaporę dla bakterii i wirusów, ale także tkwiących w powietrzu zanieczyszczeń. Dwie pozostałe działają zabójczo na mikroby. Są przy tym bezpieczne dla skóry. Samoodkażające się maseczki nie wymagają, jak tradycyjne, dezynfekcji po każdym użyciu. W przypadku zabrudzeń oraz dla własnej higieny można je prać. Są skuteczniejsze i tańsze w użyciu niż maseczki jednorazowe – mogą służyć nawet do rok.