Polacy tęsknią za pracą z biura?

Home office - temat, który był przedmiotem wielu komentarzy, opracowań, a także jednym z najważniejszych benefitów wskazywanych przez pracowników. A jak oceniamy pracę zdalną w momencie, kiedy nie jest ona kwestią wyboru, a koniecznością?

Opinie są tym bardziej ciekawe, że - jak wynika z raportu JLL „When home is the new office” - dla wielu osób praca z domowej kanapy, łóżka, czy kuchni to jednak całkiem nowa sytuacja. 42 proc. uczestników badania albo w ogóle nie korzystała z home office, albo pracowała z domu zaledwie jeden dzień w miesiącu.

Home office dla wielu, a zwłaszcza osób mieszkających w pojedynkę, oznacza przymusową izolację. Brak codziennego i bezpośredniego kontaktu z kolegami z pracy, spontanicznych rozmów, możliwości zadania krótkiego pytania na open space czy szybkiej służbowej kawy, może być na dłuższą metę frustrująca.

- Blisko 80 proc. respondentów jednoznacznie stwierdziło, że odczuwa silną przynależność do swojej organizacji pracując z biura, podczas gdy będąc w domu tak samo uważa jedynie 44 proc. ankietowanych. Podobny odsetek wskazał też, że praca w biurze wśród innych osób pozytywnie wpływa na ich poziom motywacji. Mając wiedzę o tym, jak istotne są relacje międzyludzkie w efektywnej pracy wszyscy musimy, zarówno liderzy jak i pracownicy, nadal je pielęgnować. Aktualnie oznacza to oczywiście sięganie po narzędzia umożliwiające kontakt online. Nie bez powodu, w oczekiwaniu na powrót do „normalności”, wiele zespołów je wspólnie lunche podczas wideokonferencji, czy gra w wirtualne kalambury - komentuje Jakub Zieliński, Lider Zespołu Doradztwa ds. Środowiska Pracy, JLL.

Ponadto, dane JLL wskazują, że odpowiednio 90 proc. i 75 proc. respondentów pozytywnie ocenia współpracę z kolegami i klientami w biurowej rzeczywistości. Natomiast pracując zdalnie - jedynie 41 proc. i 47 proc.

Cyfrowa transformacja



- Nasi respondenci w większości wskazywali, że sięgają teraz po rozwiązania technologiczne, z którymi nie mieli wcześniej do czynienia. Home office stał się więc silnym impulsem wpływającym na tempo transformacji technologicznej firm, ale też sprawiającym, że wielu pracowników stało się bardziej otwartych na innowacje. To świetna wiadomość dla branży IT, tym bardziej że w prawie 100 proc. przypadkach respondenci zadeklarowali też, że w przyszłości chcą korzystać z tych nowych rozwiązań - podkreśla Łukasz Dziedzic, starszy analityk rynku, JLL

Od aplikacji umożlwiających zorganizowanie wideokonferencji dla setki gości po platformy do elektronicznego obiegu dokumentów. Te rozwiązania pozwalają nam pracować praktycznie z dowolnego miejsca.

Kanapa wygrywa z biurowym krzesłem?

Obszar związany z ergonomią codziennej pracy stał jeszcze ważniejszy dla wielu pracowników biurowych. To, co wcześniej braliśmy za pewnik, czyli fotele „współpracujące” z naszymi plecami, musieliśmy zamienić np. na kuchenne krzesła.