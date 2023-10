Połączenie stylów, kolorów i materiałów: tak wygląda restauracja Tatarak w Pile

Przemyślana kompozycja form, kolorów i tekstur jest uzupełniona naturalną zielenią oraz podkreślona świadomie dobranym oświetleniem — tak prezentują się wnętrza restauracji Tatarak w Pile.

Biuro Obsługi Architektonicznej „Archi-Graf” z zespołem projektowym kierowanym przez arch. Romana Szumnego stworzyło projekt wnętrz restauracji Tatarak w Pile.

Ciepłe, miękkie materiały, obłe kształty, dające poczucie komfortu i przytulności zestawiono tutaj z mocnymi, czarnymi elementami nadającymi wyrazistości w nieco industrialnym charakterze.

Stoliki, oświetlenie, przepierzenia miały umożliwiać stworzenie różnych konfiguracji w zależności od potrzeb.

Całość jest bogato opleciona naturalną roślinnością, która zawsze wprowadza spokój i daje uczucie relaksu.

Restauracja Tatarak to doskonałe miejsce na spotkania zarówno biznesowe, jak i rodzinne. Przemyślana kompozycja form, kolorów i tekstur jest uzupełniona naturalną zielenią oraz podkreślona świadomie dobranym oświetleniem. Dzięki temu w restauracji udało się stworzyć wyjątkowy nastrój, który zachęca do pozostania dłużej i celebrowania spotkań z bliskimi, co było głównym celem architekt Aldony Terczyńskiej.

Budynek, w którym mieści się restauracja Tatarak — ma jednorodną funkcję, w całości jest przeznaczony na lokal gastronomiczny. Sala restauracyjna wraz ze strefą barową zajmuje około 230 m². Pozostała część powierzchni to pełne zaplecze gastronomiczne oraz inne niezbędne pomieszczenia umożliwiające samodzielne funkcjonowanie budynku. Projekt architektoniczny wraz z wnętrzami został opracowany przez Biuro Obsługi Architektonicznej „Archi-Graf” z zespołem projektowym kierowanym przez arch. Romana Szumnego.

Komfort, przytulność w eleganckim i nowoczesnym wydaniu

Szereg podejmowanych decyzji odnośnie kształtowania formy, rozplanowania funkcji, wyboru materiałów, dobrania wzorów, kolorystyki i wyposażenia, miał sprawić, że w rezultacie powstanie przestrzeń, w której odwiedzający będą czuć się dobrze. Tak jak w orkiestrze — każdy instrument, odgrywa swoją indywidualną rolę, ale finalny efekt powstaje dopiero przy współpracy całości.

W projekcie wnętrz płynne linie i owalne kształty mebli równoważą geometryczne, ostre formy i wzory. fot. mat. prasowe AQForm

Myślę, że w Tataraku udało się to osiągnąć — wrażenie komfortu, prywatności i przytulności w eleganckim i nowoczesnym wydaniu, z czego jestem najbardziej zadowolona – mówi Aldona Terczyńska z biura projektowego „Archi-Graf”.

– We wnętrzu postawiliśmy na nowoczesność, prostotę, elegancję i naturalność. Zestawiliśmy ze sobą ciepłe, miękkie materiały, obłe kształty, dające poczucie komfortu i przytulności z mocnymi, czarnymi elementami nadającymi wyrazistości w nieco industrialnym charakterze. Pojawiają się elementy klasyki w nowoczesnym wydaniu. Płynne linie i owalne kształty mebli równoważą geometryczne, ostre formy i wzory. Całość jest bogato opleciona naturalną roślinnością, która zawsze wprowadza spokój i daje uczucie relaksu. To świadome wybory, dzięki którym osiągnęliśmy efekt, na jakim nam zależało – dodaje architektka.

Komfort, poczucie intymności i uniwersalność wnętrz

Projektując przestrzeń restauracji, architekci w głównej mierze skupili się na zapewnieniu komfortu i poczucia intymności gościom. Do uzyskania tego efektu posłużyły im odpowiednio dobrane materiały i kolory. Rozróżnienie wysokości sufitów, zastosowanie ciemniejszych barw, opuszczenie oświetlenia poniżej linii sufitu, wprowadzenia mobilnych, wysokich przepierzeń wzbogaconych żywą zielenią, zaprojektowanie siedzisk z wysokim oparciem. To tylko kilka trików zastosowanych przez pracownię.

Istotną kwestią był uniwersalizm sali restauracyjnej. Stoliki, oświetlenie, przepierzenia miały umożliwiać stworzenie różnych konfiguracji w zależności od potrzeb. Każdy element na sali poza barem i częścią wejściową jest modułowy oraz mobilny, zaprojektowany na indywidualne zamówienie. W łatwy sposób możemy przestawiać, łączyć i dzielić elementy, a oświetlenie zaprojektowane na szynoprzewodach odpowiednio przesuwać, dokładać lub odejmować kolejne oprawy, dostosowując do nowych układów.

Przestrzeń dobrze rozświetlona

Tatarak to restauracja z otwartą kuchnią, z jednoczesną możliwością obserwacji pracy kucharzy. Przed nią znajduje się obszerny bar, lady chłodnicze z wyrobami cukierniczymi lokalnych dostawców oraz stół do przygotowywania sushi na żywo przed gośćmi. Architekci skupili się nie tylko na dekoracyjnym, ale przede wszystkim na funkcjonalnym oświetleniu.

Architekci skupili się nie tylko na dekoracyjnym, ale przede wszystkim na funkcjonalnym oświetleniu. Na zdj. oświetlenie AQForm wykorzystane w realizacji, fot. mat. prasowe

Oświetlenie jest zaprojektowane w sposób umożliwiający jego modyfikację. Zarówno na sali głównej, jak i w przestrzeni barowej zastosowaliśmy oprawy zainstalowane na szynoprzewodach, dające swobodę zmiany ich ilości oraz regulacji kierunku strumieni świetlnych. Na sali restauracyjnej szynoprzewody z reflektorami są zwieszone poniżej linii sufitu w celu budowania intymnego nastroju w pomieszczeniu. Ponadto, na tych samych szynach umieściliśmy oprawy zwieszane, które akcentują światłem dokładną lokalizację stołów. Oświetlenie podstawowe jest uzupełnione o oprawy dekoracyjne w postaci szklanych kul. Emitują one kameralne, rozproszone światło wprowadzając ciepłą, przytulną atmosferę, tworząc zarazem klasyczny styl we wnętrzu – mówi architekta.

– Ważna przy projektowaniu oświetlenia jest możliwość regulacji natężenia światła oraz tworzenia scen świetlnych. Takie rozwiązanie daje szerokie możliwości aranżacji odpowiedniego nastroju, a także oszczędność energii elektrycznej – dodaje.

Dzisiaj idąc do restauracji, liczy się nie tylko smak podawanych dań, ale i wygląd wnętrza. Wybór opraw oświetleniowych, to nie tylko efekt, jaki wprowadzi oprawa, która buduje charakter aranżowanej przestrzeni. Najważniejsza jednak jest funkcja, jaką ma spełnić światło. Restauracja Tatarak to połączenie stylów, kolorów i materiałów. A przede wszystkim to świetnie przemyślana przestrzeń. To również potwierdzenie, że dzięki odpowiednio dobranemu oświetleniu możemy zbudować nastrój we wnętrzu, wyeksponować to, co w nim najważniejsze, a także stworzyć atmosferę zgodną z charakterem miejsca.