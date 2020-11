Politechnika Śląska promuje się muralami

Na terenie kampusu Politechniki Śląskiej, tuż przy Placu Krakowskim w Gliwicach, powstały murale z fotografiami prezentującymi uczelnię w dwóch perspektywach czasowych. Przeszłość przeplata się z teraźniejszością, pozwalając przechodniom poznać wybrane momenty z ponad 75-letniej historii uczelni.

Tradycja i potencjał dwóch odmiennych kulturowo, ale bogatych w doświadczenia, wartościowe wzorce i dorobek kulturowy regionów – Kresów Wschodnich i Górnego Śląska – łączą się w murach Politechniki Śląskiej. To tutaj swoją dydaktyczną i badawczą misję kontynuowali profesorowie przedwojennej Politechniki Lwowskiej. To na Politechnice Śląskiej wiedzę i kompetencje od pokoleń zdobywa wielu młodych ludzi. To tutaj trwają prace badawcze nad najbardziej naglącymi zagadnieniami z otoczenia społeczno-gospodarczego lub obserwowanymi w społeczeństwie, tak jak w przypadku wirusa SARS-CoV-2.



Politechnikę Śląską można poznawać teraz także dzięki muralom przy ul. Akademickiej w Gliwicach. Galeria wielkoformatowych zdjęć ukazuje początki, rozwój i współczesność jedynej uczelni badawczej na Śląsku.



Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

— Murale to jeden z elementów refleksji na 75-lecie Politechniki Śląskiej, które świętujemy. Epidemia SARS-CoV-2 spowodowała, że nie mogliśmy przeprowadzić uroczystości tak, jak to sobie zaplanowaliśmy. Zależało nam, by mimo utrudnień pokazać społeczeństwu, jak Politechnika rozwijała się na przestrzeni lat. Mieszczące się przy ul. Akademickiej murale, stanowią symbol otwarcia Uczelni na społeczeństwo. Mają przyciągnąć uwagę przechodniów. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia murali i zapoznania się z prezentowanymi na nich scenami z życia uczelni. Zobaczyć można zarówno te pierwsze kroki, które czynili profesorowie lwowscy, wkraczając na teren przyszłej Politechniki, jak i samolot, który symbolizuje ostatnie osiągnięcia uczelni w zakresie rozwoju kształcenia i technologii — wyjaśnia profesor A. Mężyk.



Kompozycja każdego z murali składa się z warstwy wizualnej i tekstowej. Krótkie opisy towarzyszące poszczególnym obrazom stanowią komentarz do przedstawianych scen i osadzają fotografię na osi czasu. Murale zaprojektował dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Przedsięwzięcie ma na celu upowszechnianie informacji o Politechnice Śląskiej w przestrzeni miejskiej, symbolizuje jej otwartość na świat i stanowi element obchodów 75. urodzin uczelni.