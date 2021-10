Polka wśród zwycięzców globalnego konkursu. Jej praca ozdobi drzwiczki designerskiej lodówki

Globalny konkurs Samsung #BespokeDesignedByYou został rozstrzygnięty. Drugie miejsce zajęła praca artystki z Polski.

REKLAMA

Zadaniem dla uczestników globalnego konkurs Samsung #BespokeDesignedByYou, który wystartował 7 lipca br., było stworzenie własnej wersji modułowej lodówki Bespoke.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 12 pażdziernika w mediach społecznościowych marki.

Na drugim miejscu, na ponad 1581 nadesłanych zgłoszeń, znalazła się projektantka z Polski.

Zwycięskie projekty zostaną umieszczone na lodówkach Bespoke i będą prezentowane w przestrzeni Samsung KX w Londynie do końca tego roku.

Zadanie dla uczestników trwającego od 7 lipca br. konkursu polegało na tym, aby panele zewnętrzne modułowej lodówki Bespoke potraktować jako płótno malarskie do wyrażenia własnej twórczości artystycznej. Wpłynęło aż 1,581 wyjątkowych projektów graficznych z całego świata, z których 50 zakwalifikowało się do etapu głosowania internautów. W wyniku głosowania, które odbyło się w dniach 12-22 sierpnia, 15 prac z największą liczbą „polubień” przeszło do ścisłego finału.

Przeczytaj także >> Różowa odsłona kultowego stołka Oskara Zięty

Trójka zwycięzców konkursu Samsung #BespokeDesignedByYou została wyłoniona podczas obrad jury, w skład którego weszli: Sarah Douglas – redaktorka naczelna magazynu Wallpaper, Harry Choi – Senior Vice President Home Appliance w Samsung, Felix Heck – Senior Vice President of Design w Samsung UK, projektantka wnętrz Kelly Hoppen CBE i artysta Yinka Ilori.

Laureaci konkursu

Prace laureatów charakteryzują się odważną mieszanką kolorów, przywołują skojarzenia z naturą, radością i gotowaniem.

Pierwsze miejsce zajęła Rita Louis @ritalouis005 z projektem pod tytułem „Lost Landscape”, na którym widzimy odważne mlecznobiałe i intensywnie atramentowe pociągnięcia pędzlem. “Zawsze poszukiwałam źródła inspiracji w naturze” – powiedziała Louis. Artystka dodaje, że stworzyła ten projekt z myślą o wywołaniu poczucia spokoju podobnego do tego, które odczuwamy obserwując naturę lub ciesząc się spacerem.

Jurorzy uznali pracę Louis za “artystyczną, lekką i inspirującą”. Zwrócili uwagę na to, że projekt wygląda dobrze zarówno wtedy, gdy moduły są rozdzielone, jak i wtedy, gdy są połączone w całość.

Na drugim miejscu znalazł się projekt Weroniki Slifierz @weri.weri pod tytułem „Foodie”. Praca polskiej artystki, utrzymana w kolorystyce inspirowanej ilustracjami z lat 90’, nawiązuje do uczucia radości, jaką daje zdrowe i pyszne jedzenie. “Mój projekt nie bez powodu nazywa się ‘Foodie’!” – wyjaśniła Slifierz. “Uwielbiam jedzenie i myślę, że każdy powinien mieć możliwość cieszenia się dobrym, odżywczym posiłkiem, tak często, jak to tylko możliwe.”