Półkotapczan powraca za sprawą IKEA. Czy podbije znów Polskę?

IKEA bada nowe rozwiązania dla małych przestrzeni. Liczyć się ma innowacyjność i wielofunkcyjność. Stąd pomysł na półkotapczan. To zarazem składane łóżko i duże biurko do pracy. Pokój dzienny lub pokój do pracy zmienimy ekspresowo w sypialnię.

REKLAMA

IKEA opracowuje wielofunkcyjne meble zaprojektowane tak, aby przechodzić z jednej funkcji w drugą. Chodzi o dostosowanie się do zmieniających się potrzeb człowieka w ciągu dnia i nocy.

Jednym z najnowszych mebli wielofunkcyjnych, które IKEA wprowadzi w 2023 r. do Polski, jest półkotapczan (składane łóżko i biurko).

Świat staje się coraz bardziej miejski. W 1960 roku tylko 34 proc. światowej populacji mieszkało w miastach, a w 2020 roku przekroczyło 56 proc. Wraz ze wzrostem urbanizacji zmniejsza się przestrzeń do życia. Jednak potrzeby ludzi pozostają takie same – każdy potrzebuje miejsca do spania, jedzenia, gotowania, relaksu, rozrywki, a tym bardziej, gdy coraz częściej dom staje się teraz także miejscem pracy.

IKEA idzie w wielofunkcyjne meble

Badania, które prowadzi IKEA, pokazują rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania umożliwiające elastyczne wykorzystanie przestrzeni, w których pokój, a nawet mebel można wykorzystać do różnych czynności, aby jak najlepiej wykorzystać ograniczoną przestrzeń do życia. Tymczasem ludzie dążą do tego, aby ich miejsca do życia były wyraziste, chcą odzwierciedlać ich styl życia i marzą o otaczaniu się tym, co kochają, nawet na małej przestrzeni.

Aby odpowiedzieć na te potrzeby, IKEA bada i opracowuje wielofunkcyjne meble, które można przekształcać i dostosowywać do różnych czynności i nastrojów w ciągu dnia. Istotną cechą tych rozwiązań jest ich wszechstronność.

Półkotapczan, czyli składane łóżko i biurko

Jednym z najnowszych rozwiązań IKEA jest półkotapczan, czyli składane łóżko/biurko, które może przekształcić pokój dzienny lub pokój do pracy/gabinet w sypialnię, tworząc warunki do dobrego snu. Rozwiązanie zawiera składane łóżko i duże biurko do pracy, połączone ze schowkiem pod biurkiem i w łóżku oraz półką nad i wewnątrz łóżka. Nowy wielofunkcyjny mebel pozwoli w szybki sposób spersonalizować przestrzeń do pracy, nauki i snu.

Ponieważ ponad połowa światowej populacji mieszka w miastach, domy stają się coraz mniejsze. Przestrzeń do życia staje się coraz bardziej ograniczona, potrzebujemy jeszcze bardziej inteligentnych rozwiązań, aby dostosować się do naszych stale rosnących potrzeb. IKEA szuka sposobów na poprawę życia ludzi w domu. Mieszkanie na małej przestrzeni i wyzwania, które się z tym wiążą, to jeden z obszarów, który jest nam bardzo bliski. W tym projekcie badamy wielofunkcyjne rozwiązania meblowe inspirowane wyzwaniami, jakim jest uczynienie małej przestrzeni wielofunkcyjną, łatwą i przyjemną do życia. Mamy nadzieję, że te innowacyjne rozwiązania w znacznym stopniu przysłużą się ludziom, których codzienne życie toczy się w małych przestrzeniach - mówi Mauricio Affonso, lider ds. rozwoju innowacji w szwedzkiej IKEA.

Projekt półkotapczanu jest wciąż na etapie rozwoju produktu, gdzie część rozwiązań planowana jest do sprzedaży na małą skalę w 2023 roku na dwóch rynkach IKEA: w Polsce i Hong Kongu. W zależności od wyniku pilotażu IKEA rozważa możliwość udostępnienia asortymentu na całym świecie.