Polscy projektanci wspierają Ukrainę. Z potrzeby serca stworzyli plakaty

Andrzej Pągowski w swojej najnowszej grafice, Aleksandra Morowiak tworząc symboliczny kolaż czy Martyna Wójcik-Śmierska projektując kotyliony do samodzielnego przygotowania - tak polscy projektanci wspierają Ukrainę.

Andrzej Pągowski z okazji wystawy „Panie i Panny” oraz 45-lecia pracy zawodowej uruchomił akcję na rzecz Ukrainy. Najnowsza praca „Panna Wolna” to seria 10 grafik w serii limitowanej, sygnowanej i numerowanej z certyfikatem.

Aleksandra Morowiak stworzyła symboliczny kolaż. Tak napisała o projekcie: "Od kilku dni moje myśli wędrują tylko w jednym kierunku - do naszych sąsiadów, którym przyszło mierzyć się z wojną. Nie mogłam sobie dziś znaleźć miejsca i z potrzeby serca stworzyłam ten symboliczny kolaż. Możecie pobrać go z mojej strony i dowolnie wykorzystać - jako tapetę na telefon czy plakat. Ja mam zamiar go wydrukować i powiesić na drzwiach mojej pracowni, by symbolicznie okazać wsparcie. Mimo ogromu smutku, który jest teraz wokół nas, ze wzruszeniem obserwuję jak wielu Polaków zjednoczyło się, organizuje pomoc i robi, co może i jest to absolutnie wspaniałe. Każdy najmniejszy gest ma znaczenie i jestem pewna, że będzie doceniony".

Paweł Szlotawa to łódzki artysta. Zamieszczając grafikę wspierająca Ukrainę tak napisał "Ciężko jest mi cokolwiek sensownego powiedzieć na temat obecnej sytuacji w Ukrainie. Jedyne co mogę sam wskazać kierunek w Jak możecie pomoc: https://linktr.ee/RazomForUkraine Jeżeli potrzebujesz pomocy lub chcesz się wygadać napisz do mnie. Postaram się pomoc jak mogę".



Przemek Kotynski stworzył niezwykły plakat dla Pogotowia Graficznego (akcja plakatowa wspierająca inicjatywy społeczne) i podkreślił "Stay strong friends! You can download, print and use it to manifest Ukraine support".

Adela Madej także stworzyła plakat z myślą o Ukrainie, który można za darmo pobrać na pogotowie.tumblr.com.

Ola Jasionowska to warszawska graficzka, która stworzyła kilka ciekawych plakatów. Na jednym z nich umieściła berehynia (brzeginia) / monument niezależności w kijowie postawiony w roku 2001 z okazji 10-lecia ogłoszenia niepodległości ukrainy. "Хай живе вільна Україна. Друзі, ми з вами! Niech żyje wolna Ukraina. Przyjaciele, jesteśmy z Wami!"

Agata Dębicka to krakowska artystka, która również wsparła grafiką Ukrainę.