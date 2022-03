Polska artystka stworzyła kolaż z twarzą prezydenta Ukrainy

Polska graficzka zajmująca się kolażami, Beata Śliwińska "Barrakuz", stworzyła portret prezydenta Ukrainy Wolodymyra Zełenskiego. Skąpana w żółtych kwiatach twarz przywódcy Ukraińców, według autorki, zostawała stworzona "ku pokrzepieniu".

Polscy architekci, graficy, designerzy i street-artowcy poprzez swoje dzieła zabierają głos w sprawie wojny w Ukrainie. Do pokaźnego grona artystów dołącza Barrakuz, która stworzyła malowniczy portret przedstawiający prezydenta Ukrainy skąpanego w polnych kwiatach.

Wolodymyr Zełenski to dla wielu dziś symbol bohaterstwa i wierności swojemu narodowi. Wybrany w 2019 r. ukraiński prezydent, niegdyś aktor, aktywnie nawołuje swoich krajan do obrony ziem i nie boi się bezpośrednio zwracać do europejskich przywódców, a jego spokojny acz stanowczy ton wywołuje falę powszechnej mobilizacji i dumy.