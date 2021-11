Polska ceramika użytkowa: znacie te rodzime manufaktury?

Lokalne polskie wytwórnie ceramiki użytkowej coraz śmielej konkurują z markami portugalskimi czy hiszpańskimi. Ich niepowtarzalne wyroby robią furorę na światowych wystawach i targach, przykuwają uwagę miłośników oryginalnych form i szlachetnego materiału. Wciąż są jednak często mało znane na rodzimym rynku. Oczywiście Ćmielow, Chodzież czy Bolesławiec to marki, których nie trzeba nikomu przedstawiać. A znacie te polskie manufaktury?

Zastawa to prawdziwa ozdoba stołu – zwłaszcza, gdy czerpie z tradycji wielowiekowego rzemiosła i jest formowana oraz dekorowana ręcznie. A właśnie w ten sposób produkcja porcelany, kamionki i innych rodzajów ceramiki odbywa się w niewielkich polskich manufakturach Lutumursi, MANOceramics, Åoomi i Cerama. Ich twórcy, prawdziwi pasjonaci, stawiają na minimalistyczne kształty i nowoczesne, niezobowiązujące zdobienia. Po to, by urok naczyń czynił życie piękniejszym i od święta, i na co dzień.

Studio projektowe porcelany użytkowej Lutumursi

Studio projektowe porcelany użytkowej Lutumursi prowadzi Magdalena Stroszejn – absolwentka wzornictwa przemysłowego School of Form w Poznaniu, a wcześniej także stażystka w studiu Modus Design Marka Cecuły w Ćmielowie oraz w fabryce ceramiki w Chmielnie. Wytwórnia działa we wsi Modzerowo na malowniczym Pojezierzu Kujawskim. Nic zatem dziwnego, że jej założycielka czerpie inspiracje z otaczającej ją natury, a jednocześnie twórczo adaptuje rozwiązania wypracowane przez tysiące lat rozwoju sztuki ceramicznej.

W projektowaniu bierze pod uwagę także wielkie bogactwo możliwości, jakie daje porcelana – lekka, wizualnie delikatna, choć twarda i wytrzymała, a przy tym ogromnie elegancka. Magdalena Stroszejn dba o to, aby każdy przedmiot wychodzący spod jej ręki był idealnie wykończony, jednak nie pozbawia go unikatowego charakteru dzieła ludzkich rąk. Jej ambicją jest tworzenie autorskiej, polskiej myśli projektowej dostępnej dla wszystkich. Poszukuje więc wciąż nowych rozwiązań, które mogłyby zaskoczyć i zauroczyć świat.

Manufaktura MANOceramics

MANOceramics to manufaktura garncarska prowadzona przez Agatę Marcinkowską, magistra sztuki i absolwentkę Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich ASP we Wrocławiu. Pracownia znajduje się we wsi Malczyce koło Środy Śląskiej – uroczym miejscu w krainie Łęgów Odrzańskich. Jej założycielka pragnie, by garncarstwo przestało się w Polsce kojarzyć z zabytkami ery średniowiecza i chce zaskakiwać jakością oraz lekkością form. Dlatego, używając tradycyjnej techniki toczenia na kole, wytwarza naczynia o nowoczesnym designie. Korzysta przy tym z doświadczeń zbieranych w innych krajach Europy.