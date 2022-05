Polska firma stworzyła kapsułę do degustacji kawy. To pierwszy taki pomysł na świecie

To idealny projekt dla miłośników kawy. Spółka Columbus Polska, właściciel marki kawy Qethereal, wyszła z pomysłem na pierwszą na świecie kapsułę eteryczną do degustacji kawy.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne i architektoniczne, innowacyjne działanie i forma, którą nie sposób podrobić. To pomysł polskiej firmy na pierwszą na świecie kapsułę eteryczną do degustacji kawy.

Spółka Columbus Polska, właściciel marki kawy Qethereal, tworzy specjalne urządzenie edukacyjne, które pozwoli zanurzyć się w świecie kawowych doznań, a jednocześnie poznać sekrety tego aromatycznego napoju.

Wizytę w kapsule eterycznej można porównać do sesji floatingowej – relaksującego unoszenia się na wodzie w specjalnie przeznaczonym do tego urządzeniu. Kapsuła, zaprojektowana specjalnie do degustowania kawy, również pozwoli na odcięcie się niemal od wszystkich zmysłów – zostają tylko smak i węch. Wchodząc do niej będziemy mogli próbować różnych rodzajów kawy w zupełnej ciemności, dzięki czemu skupimy się tylko na aromatach oraz smaku. Doświadczenia zmysłowe zostaną uzupełnione prezentacją na temat elementów, na które powinniśmy zwracać uwagę przy degustacji. Urządzenie to oryginalny pomysł marki Qetheral, dzięki któremu miłośnicy kawy będą mogli wybrać się w edukacyjną podróż i doświadczać ulubionego naparu w zupełnie nowy sposób. Kapsuła, razem z zespołem firmy będzie pojawiać się na najważniejszych wydarzeniach w Polsce, zwłaszcza tych kawowych i kulinarnych, edukując uczestników i promując markę.

Kawowa architektura

Zaprojektowania tak innowacyjnego urządzenia przeznaczonego dla miłośników kawy podjął się architekt Piotr Stapf, autor ponad 30 projektów kawiarni marki Columbus Coffee. Z firmą jest związany od ponad 10 lat, ale pracował też przy projektach w Wielkiej Brytanii, Francji, Hong Kongu, Niemczech i Polsce. Inspiruje się tematyką “Future Stores Concepts”, przez co chętnie łączy technologię i nowoczesne rozwiązania z tradycyjnymi projektami, a to doskonale wpasowuje się w idee konstrukcji kapsuły eterycznej.

– Bardzo chętnie podjąłem wyzwanie stworzenia kapsuły eterycznej, tym bardziej, że urządzenie będzie pierwszym takim na świecie. Kapsuła połączy to, co cenię najbardziej – nowoczesne rozwiązania architektoniczne i kawę. Niesamowita jest też sama wartość edukacyjna projektu, bo stworzy on możliwość poznania szczegółów naparu, jakich zwykle nie jesteśmy w stanie dostrzec, a wejście do kapsuły będzie czymś magicznym. Cieszę się, że mogę być częścią międzynarodowego zespołu realizującego projekt, który już od początku wykracza poza dotychczasowe bariery wyobraźni - mówi Piotr Stapf, architekt współpracujący z Columbus Coffee oraz Columbus Polska SA i czołowymi, globalnymi oraz rodzimymi markami w sektorze detalicznym, bankowości komercyjnej, a także w sektorach spożywczym i gastronomicznym.

Doznanie kawy w nowym wymiarze

Pierwsze wizualizacje prezentujące pomysł już są dostępne. Na opublikowanych grafikach wyraźnie widoczne jest połączenie nowoczesnego desingu z technologicznymi aspektami urządzenia. Kapsuła eteryczna ma być zamkniętym pomieszczeniem o ostrych krawędziach, które unosi się na podeście i specjalnych linkach. Całość dzięki swojej konstrukcji jest bardzo mobilna i ułatwia przemieszanie urządzenia. W środku użytkownik w zupełnej ciemności będzie mógł próbować różnych rodzajów naparu, dzięki czemu skupi się tylko na aromatach oraz smaku. Całe doświadczenie będzie uzupełnione głosem kawowej prezentacji, która opowie o tym, na jakie elementy zwracać uwagę podczas degustacji. W ten sposób kapsuła zabierze w prawdziwą podróż po wszechświecie kawy.

– W branży HoReCa pracuję ponad 23 lata, a od 12 lat działam też w branży kawowej, dlatego doskonale zdaję sobie sprawę, jak bardzo innowacyjny jest nasz projekt. Dzięki kapsule eterycznej będziemy w stanie poczuć smak i aromat kawy w sposób całkowicie niecodzienny, a jednocześnie zwiększyć świadomość konsumentów dotyczącą tego napoju. Dla nowej marki Qethereal to bardzo ważne, bo nasza filozofia zakłada połączenie bardzo wysokiej jakości kawy z eterycznymi doznaniami, a misja edukacyjna leży u podstaw naszego działania. Stworzymy coś nowego, czego każdy miłośnik kawy będzie musiał spróbować – mówi Tomasz Weczer, współzałożyciel Qethereal i prezes Columbus Polska SA.

Qethereal to należąca do Columbus Polska