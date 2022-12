Polska marka doceniona za design w międzynarodowym konkursie

Sofa Maxxo zaprojektowana dla polskiej marki Nobonobo przez Juanniego Barcelò Borgesa została wyróżniona w międzynarodowym konkursie Archiproducts Design Awards.

Z ponad 750 zgłoszeń do Archiproducts Design Awards, gremium jurorów wyłoniło listę najlepszych marek, które mogły zawalczyć o wygraną w jednej z czternastu kategorii.

Nominację otrzymała m.in. sofa Maxxo zaprojektowana przez Juanniego Barcelò Borgesa dla marki Nobonobo.

Produkt otrzymał certyfikat Longlisted 2022 Archiproducts.

Archiproducts Design Awards rozstrzygnięte! Polska marka wśród najlepszych producentów z całego świata! fot. mat. prasowe

Archiproducts Design Awards to międzynarodowy konkurs, którego misją jest dostrzeżenie i docenienie oryginalności oraz innowacyjności projektantów z całego świata, a także promocja doskonałego designu. Co roku w plebiscycie bierze udział nawet kilkaset marek, ocenianych później przez kapitułę składającą się z ponad 70 cenionych architektów, projektantów, dziennikarzy, fotografów architektury i dyrektorów kreatywnych. Tegoroczna edycja międzynarodowego konkursu rozstrzygnęła się podczas uroczystej gali w Mediolanie w piątek 25 listopada 2022 roku.

Znalezienie się w tak zaszczytnym gronie, w towarzystwie światowej sławy projektantów, to dla nas ogromne wyróżnienie. Sama nominacja do finału w prestiżowym konkursie jest powodem do wielkiej satysfakcji, zwłaszcza, że misja Archiproducts Design Awards jest bardzo spójna z wartościami leżącymi w DNA Nobonobo. Naszym priorytetem jest udowodnienie, że dobry design i jakość produktów rzemieślniczych ma potencjał, a polskie marki mają szansę na międzynarodowe uznanie także poza granicami kraju – mówi Tomasz Matejczyk, współwłaściciel Nobonobo.

Tegoroczna edycja Archiproducts Design Awards była nam szczególnie bliska, ze względu na wprowadzenie nowego, specjalnego wyróżnienia za zrównoważony rozwój. Nagrodzono marki wyróżniające się pod względem wykorzystywania materiałów nadających się do recyklingu i biodegradacji, technik produkcji zmniejszających emisję zanieczyszczeń, a także minimalnego wpływu na środowisko podczas całego cyklu życia produktu. Eko-projektowanie od początku istnienia naszej marki było niezwykle ważną kwestią, dlatego kibicujemy producentom, którzy decydują się na wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w swojej działalności – dodaje Monika Struska, współwłaścicielka Nobonobo.

Multidyscyplinarny projektant projektuje sofę, która... unosi się w powietrzu

Maxxo, to projekt autorstwa kubańsko-włoskiego projektanta Juanniego Barcelò Borgesa, który pokazuje, że sofa modułowa nie zawsze musi być ciężka i masywna. Na pierwszy rzut oka wygląda, jakby unosiła się w powietrzu. Wszystko dzięki cienkim, metalowym płozom, które nadają meblowi lekkości. Kontrastują one z mocną, kanciastą bryłą, uzupełnioną o wzornicze podłokietniki. Projektant perfekcyjnie poradził sobie z zachowaniem odpowiednich proporcji, dbając równocześnie o równowagę stylu i wygody.

Ciekawy jest nie tylko sam projekt sofy, ale też materiały wykorzystane do jego realizacji. Opcja wyboru tkaniny obicia pozostawia wiele możliwości personalizacji i dostosowania do własnego wnętrza. Wypełnienie sofy jest zgodnie z systemem Soft Layers – kompozycji specjalnie dobranych pianek elastycznych dla uzyskania najlepszego komfortu plus naturalne pierze. Selekcjonowane pierze naturalne o wysokiej klasie sprężystości można wedle życzenia wymienić na wypełnienie antyalergiczne.

Juanny Barcelò Borges to kubańsko-włoski multidyscyplinarny projektant z Mediolanu. Jego ideą jest pomaganie firmom i osobom o otwartych umysłach, docenienie ich wyjątkowej historii i budowanie znaczącej przyszłości. Jego praca zawsze zaczyna się od poszukiwania świeżego i przyciągającego wzrok punktu widzenia oraz intuicji, która może być inspirowana materiałami, technologią, firmą lub indywidualnymi użytkownikami. Tworzy ze szczególną dbałością o detale, aby przekazać historię, wraz ze sporą dawką zabawy i uroku.