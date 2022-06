Polska marka odzieżowa z kolekcją wspierającą społeczność LGBT+

Polska marka odzieżowa Tatuum wprowadza do sprzedaży limitowane bluzy i torby z okazji obchodzonego w czerwcu miesiąca dumy LGBT+.

– Obchodzony w czerwcu miesiąc dumy – poświęcony celebrowaniu społeczności LGBT+ – staje się w tym roku dla naszej marki okazją do podkreślenia, że w TATUUM każdy jest mile widziany – przeczytamy w komunikacie prasowym producenta ubrań.

– Wychodząc z przekonania o równości wszystkich ludzi niezależnie od płci i orientacji seksualnej, robimy krok dalej, by powiedzieć: TATUUM wspiera różność i różnorodność w każdej formie – czytamy dalej.

Polska marka połączyła siły z fundacją Equaversity, która finansowo wspiera organizacje non-profit i inicjatywy działające na rzecz społeczności LGBT+ w Polsce.

Specjalnie z myślą o tej współpracy do sprzedaży wprowadzone zostały trzy unikatowe bluzy oraz trzy płócienne torby w limitowanych nakładach, z których cały dochód zostanie przekazany na działania statutowe fundacji. Na produktach widnieje hasło LOVE MORE ALWAYS.

Do sesji zdjęciowej zrealizowanej z okazji inicjatywy zaproszono choreografów z Kiki House of Sarmata – Bożna, Danil i Vola – specjalizujących się w voguingu, tańcu pełnym ekspresji, otwartości, pozytywnych emocji oraz kreatywności.