Polska marka projektuje drewniane panele 3D w zrównoważonym duchu

Trójwymiarowe panele ścienne, wykonane z drewna ze zrównoważonych lasów, to dzieło polskiej marki Form At Wood.

REKLAMA

Form At Food to polska marka, która w rzemieślniczy sposób wytwarza innowacyjne produkty z drewna. - Od lat z entuzjazmem podchodzimy do wielu sposobów obróbki tego ciepłego i ponadczasowego materiału, który zawsze będzie bliski ludzkiemu sercu. Łączymy rękodzieło z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, aby dostarczać produkty dostosowane do naszych czasów - mówi Kamil Schynol, CEO Form At Wood.

Drewniane panele wykonane są z materiału dwuwarstwowego, składającego się z litego drewna oraz wodoodpornej sklejki. Każdy panel ma niepowtarzalny rysunek drewna dzięki swojemu naturalnemu pochodzeniu. Wszystkie panele wykonane są z materiałów pochodzących z europejskiego, zrównoważonego leśnictwa. Podstawowym gatunkiem jest dąb europejski, a na specjalne zamówienie możliwe jest wykonanie paneli z orzecha amerykańskiego i innych egzotycznych gatunków.

Każdy panel jest wstępnie przygotowywany w oparciu o technologię komputerowe, a następnie ręcznie wykańczany przez stolarzy. Wszystkie panele wykończone są twardym olejem woskowym. Można je stosować wewnątrz pomieszczeń, ale raczej tam gdzie nie występuje duża wilgotność lub ciągły kontakt z wodą i parą. W przypadku konieczności zastosowania paneli np. w łazienkach, istnieje jednak możliwość aplikacji dodatkowej powłoki do ochrony drewna.

Wszystkie panele z oferty Form At Wood niezależnie od kształtu mają długość boku 25 cm. Ilość paneli na 1m2 zależy od kształtu i waha się od 16 do 38 sztuk. Ceny paneli zaczynają się od 870 zł brutto za m2. Marka dodatkowo oferuje też usługi doradcze i projektowe.