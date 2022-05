Polska marka z nagrodą Green Product Award 2022

W środę 18 maja, w ARRI Kino w Monachium, odbyła się ceremonia wręczania międzynarodowych nagród za zrównoważony design organizowana przez Green Future Club i będąca częścią Munich Cre-ative Business Week. Polska marka VANK otrzymała tytuł zwycięzcy międzynarodowego konkursu Green Product Award 2022 oraz wyróżnienie specjalne w kategorii Interior & Lifestyle.

W tym roku, w 9-tym cyklu konkursu Green Product Award, zgłoszono 1500 projektów z 50 krajów i oddano 52 000 głosów publiczności na 100 produktów.

Najbardziej wizjonerskie koncepcje produktów, usług i materiałów zostały nagrodzone za ochronę środowiska, przyczynianie się do długoterminowej zmiany, innowacyjność i wzornictwo.

Nominowanym produktem nagrodzonej marki był akustyczny bio-panel – podstawowy element biurowych boksów akustycznych VANK, mobilnych ścianek i kompozycji ściennych.

Projekt VANK został dodatkowo wyeksponowany na majowej wystawie w centrum Monachium, podczas eventu Munich Creative Business Week. Kontener wystawowy podzielony był na 3 części: New Plant World, Rethinking Plastics, The Second Life of Food. W każdej z tych części zaaranżowano nasze dźwiękochłonne, mobilne ścianki wykonane odpowiednio z: biokompozytu, włókniny rPET oraz włókna bananowca i naturalnej tkaniny farbowanej kurkumą. To ekskluzywny debiut kolaboracji VANK, Qwestion i Dyeluxe, realizowany przez Green Future Club.

Eko-transformacja

VANK udowadnia, że inteligentne i trwałe materiały pochodzenia roślinnego stanowią odpowiedni substytut konwencjonalnych surowców do produkcji paneli ściennych, ruchomych ścianek działowych i boksów do pracy czy spotkań. W procesie produkcji innowacyjnych paneli wykorzystuje się biokompozyt oparty na odnawialnych co roku roślinach włóknistych. Nowy materiał zastępuje w VANK ropopochodną piankę poliuretanową i oferuje oczywiste korzyści ekologiczne. Panele przyczyniają się do rozwoju gospodarki cyrkularnej i charakteryzują się ujemnym śladem węglowym. Dzięki temu, że unika się stosowania pierwotnych tworzyw petrochemicznych, a jednocześnie wykorzystuje się surowce odnawialne, zmniejsza się emisję CO2, która jest uważana za jedną z głównych przyczyn globalnego ocieplenia. Len czy konopie w fazie szybkiego wzrostu pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery i przyczyniają się do klimatycznej stabilności naszej planety.

Wellbeing i eko-akustyka

Nowoczesne panele akustyczne VANK to połączenie wartości prośrodowiskowych i potrzeb dobrostanu zdrowotnego każdego człowieka. Technologia VANK formuje kształty gwarantujące zmniejszenie pogłosu i hałasu w pomieszczeniach. Biodegradowalne panele o wymiarze 80x40 cm dostępne są w 5 wzorach 3-D i mogą być dowolnie konfigurowane przez projektantów tworząc kreatywne wykończenie ścian w biurach, miejscach publicznych i mieszkalnych. DIAMOND, WAVE, FLAT, ELLIPSE i COLUMN mogą tworzyć wielkie, geometryczne dekoracje lub pokrywać całe ściany pomieszczeń. Jasnobeżowe lub ciemnobrązowe organiczne tekstury gwarantują minimalistyczny, naturalny wygląd wnętrza. Panele te mogą występować również w postaci mobilnych ścianek lub ekranów międzybiurkowych.

Ludzie dobrej woli

Za bio-panelemi VANK stoją: Anna Vonhausen, projektant i dyrektor kreatywna VANK oraz Marcus Vonhausen, dyrektor ds. rozwoju biznesu, odpowiedzialny za nowy materiał. VANK zaprasza do współpracy również architektów. Wzór ELLIPSE został zaprojektowany przez pracownię architektoniczną Mili Młodzi Ludzie. Kolekcja paneli oferuje różnorodne możliwości konfiguracji i zaprasza do tworzenia własnych wzorów. W ten sposób wpisuje się w dyskurs na temat projektowania i estetyki w obliczu kryzysu klimatycznego.