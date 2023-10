Polska pracowania zaprojektowała odważne wnętrza hotelu w Budapeszcie

Pracownia AKA Studio zaprojektowała wnętrza położonego w samym sercu stolicy Węgier hotelu Ibis Budapest Centrum. Pomysł na projekt opiera się na wykorzystaniu odważnego koloru oraz barwnych grafik polskiej ilustratorki – Poli Augustynowicz.

REKLAMA

W Budapeszcie otwarto hotel ibis Budapest Centrum.

Za projektem wnętrz stoi pracownia AKA Studio.

Marka Ibis należy do segmentu hoteli trzygwiazdkowych posiadających określone wytyczne dla tego brandu. Nie oznacza to jednak konieczności standardowego podejścia do tematu.

- Zależało nam na wprowadzeniu do wnętrz tego hotelu radości i oryginalnej świeżości tak, żeby sprawiał wrażenie bardziej otwartego i przyjaznego – mówi Karolina Kowalik z AKA Studio. - A ponieważ jako polska firma lubimy pracować z polskimi artystami i chętnie w swoich projektach umieszczamy polskie marki to chcieliśmy, aby w przestrzeni budapesztańskiego hotelu Ibis też znalazły się nasze rodzime akcenty. Inwestor postawił też przed nami wyzwanie: ma być świeżo, oryginalnie, ekonomicznie. Dlatego wykorzystaliśmy dużo elementów istniejących w duchu zasady 3R.

Projektanci z AKA Studio postawili na zdecydowane kolory takie jak granat i zieleń, które przeplatają się z różnymi odcieniami czerwieni - koloru obecnego w logo marki Ibis. Znajdujące się w części recepcyjnej i wejściowej oraz w strefie „lounge” specjalnie zaprojektowane grafiki Poli Augustynowicz wzmacniają te barwne wrażenia. Utrzymane są one w kolorystyce całego projektu, a ich tematyka krąży wokół podróży i symboli kojarzących się z Budapesztem. Widać papryczki czy fasadę parlamentu, najbardziej znanego budynku w mieście. W hotelu znajdziemy również tapicerowane meble polskiego producenta – firmy Noti czy stoły od Loft Decory.

Projektanci z AKA Studio postawili na zdecydowane kolory takie jak granat i zieleń, które przeplatają się z różnymi odcieniami czerwieni - koloru obecnego w logo marki Ibis, fot. Norbert Juhasz

Wiele elementów AKA Studio zaprojektowała na indywidualne potrzeby, co jest cechą charakterystyczną dla tej pracowni. Są to np. wielofunkcyjne przegrody, panele akustyczne, tapicerowane siedziska, wysoki niebieski stół do pracy wspólnej, a także lada recepcyjna i kontuar baru z nowym oświetleniem. - Wprowadziliśmy również do przestrzeni wspólnej wyraziste kolorystycznie kotary, które dodatkowo mają walor akustyczny. Pozwalają przy tym na wydzielenie w otwartej części hotelu mniejszych, bardziej kameralnych stref do rozmowy czy pracy – mówi architekta Alicja Majszak z AKA Studio.

Pracownia AKA Studio odpowiedzialna była za projekt wnętrz części wspólnych na parterze oraz za adaptację standardów marki Ibis w pokojach i korytarzach hotelowych. W pokojach kolor również pełni istotną rolę, jednak na pierwszym miejscu jest funkcjonalność i wygoda gościa.