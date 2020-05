Polska sztuka i wzornictwo w luksusowym otoczeniu

Receptą na zindywidualizowanie projekty jest niewątpliwie współpraca z renomowanymi studiami projektowymi oraz artystami, którzy dopasowują swoje prace do klimatu wnętrza. Na Złotej znajdziemy m.in. realizacje Oskara Zięty oraz oryginalne i unikatowe prace pochodzące ze zbiorów Leonarda Gallery.

Synergia pomiędzy sztuką, a budownictwem mieszkalnym to trend, który jest wykorzystywany w najbardziej luksusowych apartamentowcach świata.

- Bardzo istotne jest, aby sztuka znajdująca się we wnętrzach pomagała tworzyć przyjazną atmosferę, tak niezbędną gdy w domach spędzamy więcej czasu niż wcześniej. Dlatego na Złotej znalazły się prace, które wpisują się w indywidualny styl i charakter każdego z pokazowych apartamentów. Sztuka polskich artystów jest coraz bardziej widoczna i doceniania na świecie, a luksusowa przestrzeń stanowi jej idealne uzupełnienie - przekonuje Leonarda Szwed-Strużyńska, właścicielka Leonarda Gallery, z której pochodzą prace znajdujące się na prestiżowym pięćdziesiątym piętrze apartamentowca.

Leonarda Szwed-Strużyńska jest scenografem i dekoratorką wnętrz. Od 2013 roku współtworzyła Warszawskie Targi Sztuki w Arkadach Kubickiego, zorganizowała kilkadziesiąt wystaw w Polsce i za granicą. Reprezentuje wielu starannie wyselekcjonowanych artystów, których prace idealnie uzupełniają zróżnicowany design wnętrz Złotej 44.

W apartamentowcu można podziwiać:

- rzeźby Krzysztofa Renesa m.in.: „Młodzieniec”, „ON” oraz „Idol”, pochodzące z cyklu „Universale”, a także „Tors II”

- prace fotografa Jarka Madejskiego, m.in. „Nie da się palić extasy”, czy „Księżniczka Dorota na czarnym rumaku” z cyklu „Wyobraźnia”

- malarstwo Jacka Maślankiewicza: obrazy olejne na płótnie: „Ruletka”, „Wody górne, wody dolne” z cyklu „Genesis”

- obrazy Magdaleny Mosakowskiej, m.in. „Tunel”, „The star”, czy „The separation” i „Szmaragdowy gród”

- prace Piotra Czajkowskiego m.in. rysunek ”Nationale”, czy ikonografia ”Concorde”, a także obraz ”HOTEL DE VILLE ”, wszystkie prace pochodzą z cyklu METRO

- obrazy Kacpra Dudka, m.in. akryl na płótnie „Niebieskie koło”, „Astralne przeoczenie”, „Zaraz”

- rzeźby Jarosława Borka: „Circle reflection”, „Modular waves”, „Modular shape”

Oskar Zięta to jedno z najbardziej znanych nazwisk polskiego designu. Jego prace można oglądać w kolekcjach m.in. Badisches Landmuseum w Karlsruhe, Museum für Gestaltung w Zurychu, Pinakotece w Monachium oraz Centre Pompidou w Paryżu. W 2004 roku opracował autorską metodę FiDU, która polega na kształtowaniu stali sprzężonym powietrzem. Rezultatem tej rzemieślniczej pracy są obiekty, które przypominają nadmuchane balony, o niezwykle oryginalnych i niepowtarzalnych kształtach. Brytyjski magazyn "Wired” nazwał te projekty meblami przyszłości, również dlatego, że poza wyjątkową formą są one niezwykle lekkie, funkcjonalne i można poddać je procesowi recyklingu. Projekty autorstwa Zięty, które znajdziemy w apartamentach na Złotej, to między innymi: krzesło Plopp – ikona nowoczesnego wzornictwa, lustro Rondo 120 – świetnie odbijające refleksy światła, a także Sonar Inox – nowoczesny parawan, który jak rzeźba dopełnia charakter wnętrza.