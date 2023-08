Polski artysta podbija Włochy

Prace pochodzącego z Białegostoku Michała Jackowskiego, za które zdobył nagrody w Rzymie, Florencji i Londynie zostaną pokazane we włoskiej galerii Contemporary & Co.

Michał Jackowski zaprezentuje swoje dzieła już 25 sierpnia w galerii Contemporary & Co mieszczącej się w słynnym mieście olimpijskim i uprzywilejowanym miejscu dolce vita, które od ponad wieku jest symbolem ekskluzywności i stylu. Jego klasyczne rzeźby wykonane z białego marmuru karraryjskiego i brązu, ozdobione elementami z 24-karatowego złota, zachwyciły Włochów. Wystawa pod tytułem „Empty Gold” potrwa do połowy września.

Klasyczne rzeźby wykonane z białego marmuru karraryjskiego i brązu, ozdobione elementami z 24-karatowego złota, zachwyciły Włochów, fot Paweł Ławreszczuk / mat. Jackowski.Art

Włoska galeria zaprezentuje prace artysty z serii Antique Games, które zdobyły serca publiczności na całym świecie. Jackowski zdobył za nie nagrody w Rzymie, Florencji i Londynie, a jego prace cieszyły się powodzeniem również podczas wystaw w Miami, Bazylei, Zurychu i Nordart w Budelsdorfie w Niemczech. Ta ostatnia, największa międzynarodowa wystawa sztuki w północnej Europie, zyskała mu w 2022 r. Nagrodę Publiczności, gdzie głosy 120 tys. widzów zadecydowały o tym wyróżnieniu.

Dzieła Michała Jackowskiego, oparte na klasycznych kanonach proporcji i piękna (sectio aurea), ustalonych w starożytności (zarówno w Grecji, jak i w Rzymie), a doskonale zaadaptowanych i zinterpretowanych w okresie renesansu, klasycyzmu i sztuki XIX w., niosą w sobie kod doskonałości i proporcji: harmonii i prostoty, logiki formy oraz piękna ludzkiego ciała.

Artysta łączy formy klasyczne z elementami współczesnych doświadczeń, wynikających z kultury konsumpcyjnej i postkonsumpcyjnej, zwłaszcza amerykańskiego pop-artu. Poprzez swoje dzieła stawia pytania dotyczące najważniejszych wartości w życiu człowieka: o jego stan we współczesnym świecie, o związki i zależności między przeszłością a teraźniejszością, o relacje międzyludzkie i jakość tych relacji - zwłaszcza w kontekście wiekowych wyborów między tym, co materialne, a tym, co duchowe. Dzięki temu jego twórczość posługuje się uniwersalnym językiem i wprowadza świeże spojrzenie na ikonograficzne kody sztuki europejskiej XXI w. (i tym samym światowej).

Usytuowana w sercu Cortiny galeria Contemporary & Co może poszczycić się międzynarodowymi nazwiskami, takimi jak: Damien Hirst, Andy Warhol czy Robert Indiana obok Jackowskiego. Są tam również doceniani współcześni artyści, tacy jak Endless (pierwszy artysta uliczny włączony do kolekcji Muzeum Uffizi), Michelangelo Gialliani, Gionii David Parra czy Jeff Robb. To pokazuje, że prace Polaka cieszą się uznaniem nie tylko w ojczyźnie, a przede wszystkim poza jej granicami.

Jeśli znajdujecie się w okolicach miejsca, gdzie Lady Gaga sączyła espresso na stokach wraz z Adamem Driverem, parą z filmu Ridleya Scotta „Dom Gucci”, organizatorzy zapraszają na godz. 18:00 dnia 25 sierpnia do galerii na wieczorne prosecco, aby porozmawiać o sztuce z jej autorem i rzeźbiarzem Michałem Jackowskim.

Partnerami wystawy są Galeria Contemporary&Co oraz Art Style Magazine.

Michał Jackowski urodził się 14 września 1978 roku. Ukończył warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Mieszka i pracuje w rodzinnym Białymstoku w Polsce.