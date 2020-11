Polski debiut smartfona z dwoma ekranami

W Polsce zadebiutował LG Wing - telefon o kosmicznym designie z dodatkowym ekranem.

W Polsce zadebiutował LG Wing, król wielozadaniowości. To pierwszy na świecie smartfon 5G z obracanym ekranem. Docenią go z pewnością osoby, które nie lubią jak im się przeszkadza.

Znakiem rozpoznawczym LG Wing jest przede wszystkim wielozadaniowość. Za pomocą jednego prostego ruchu obracającego ekran z tradycyjnego, stylowego urządzenia zmienia się on w nowoczesny smartfon, zdolny obsłużyć dwie aplikacje. Dodatkowy ekran to również dodatkowe funkcje, między innymi touchpad – umożliwia nawigowanie klasycznym kursorem oraz tryb griplock – dzięki któremu można wygodnie trzymać smartfon i oglądać ulubione treści, nagrywać filmy czy robić zdjęcia.

LG Wing idealnie sprawdzi się w rękach użytkowników, którzy cenią sobie możliwość równoczesnego korzystania z kilku aplikacji. Posługując się urządzeniem z obróconym głównym ekranem, można oglądać ulubiony film i w tej samej chwili konwersować ze znajomymi lub śledzić social media. Dodatkowy wyświetlacz idealnie sprawdzi się również podczas jazdy samochodem. Likwiduje problem wygaśnięcia obrazu nawigacji w trakcie rozmowy telefonicznej. Daje też możliwość oglądania bajek przez dzieci przy włączonej funkcji nawigacji.

W najnowszym smartfonie LG zastosowano unikalną funkcję gimbal. Po obróceniu ekranu i włączeniu aplikacji aparatu użytkownik ma do dyspozycji obraz na wyświetlaczu głównym oraz wszystkie funkcje na mniejszym. Umożliwia to nagrywanie ujęć, których w przypadku klasycznego smartfona nie da się uzyskać bez pomocy dodatkowego narzędzia do stabilizacji.