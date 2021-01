Polski design - półka ścienna kant

Półka ścienna kant z kolekcji Amsterdam autorstwa Wojciecha Mierzwy (Studio Metafor)/

To półka z prawdziwego naturalnego dębu. Położysz na niej wszystko, co chcesz wyeksponować w swoim domu. Kanty tworzą prostą linię, a naturalne drewno ociepli wnętrze swoją barwą. Półka została zaprojektowana w taki sposób, aby odnalazła się idealnie wśród innych minimalistycznych mebli oraz we wnętrzach nowoczesnych, gdzie linearność i kąty proste to podstawa aranżacji. Charakterystyczne podcięcie zabawia się światłem i nadaje jej charakteru. Najlepiej jednak wygląda na ścianie w towarzystwie takich samych półek, tworząc jedną spójną całość.