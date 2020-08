Polski patent w walce z koronawirusem. Nakładki na klamki z Gdyni

Firma z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia stworzyła innowacyjne nakładki na klamki, które dzięki ograniczeniu kontaktu dłoni z uchwytem pozwalają skutecznie walczyć z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W przeciwieństwie do podobnych rozwiązań drukowanych w 3D, wykorzystana technologia wtrysku jest trwalsza, tańsza i pozwala na szybsze wytwarzanie w dużym nakładzie.

Klamki, których w miejscach publicznych dotykają setki ludzi, są bardzo niebezpieczne w czasie epidemii koronawirusa. Opatentowany przez gdyńską firmę zaczep pozwala na otwieranie drzwi przedramieniem, bez używania dłoni. Można go zainstalować praktycznie na wszystkich rodzajach klamek, także zewnętrznych, które użytkowane są z największą częstotliwością.

Siła w prostocie

Uchwyt wykonany jest z poliamidu z domieszką włókna szklanego metodą wtrysku. - Poliamid to tworzywo technologiczne o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej, porównywalnej z wytrzymałością aluminium. Technologia ta stwarza dodatkowo możliwość wykonywania uchwytów w różnych wersjach kolorystycznych, co pozwala na dopasowanie ich do różnego rodzaju drzwi oraz otoczenia w którym jest on montowany. W wersji neutralnej jasnoszarej może być instalowany w obiektach użyteczności publicznej np. urzędach czy szpitalach - mówi Albert Kaczorowski, prezes zarządu Kastel. Najważniejszy jednak z punktu widzenia przyszłych użytkowników jest fakt, że instalacja zaczepu jest wyjątkowo prosta, dzięki czemu praktycznie każdy jest w stanie poradzić sobie z jego montażem.

Po pierwsze: bezpieczeństwo

Gładka powierzchnia zaczepu pozwala na łatwą dezynfekcję tam, gdzie konieczne jest zachowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa. Sam materiał jest także odporny na czynniki chemiczne, co jest istotne w przypadku używania środków czyszczących. To jednak nie jedyne powody, dla których konstruktorzy sięgnęli po doskonale znane w przemyśle tworzywo sztuczne.

– Zgodnie z potwierdzoną badaniami naukowymi wiedzą, żywotność wirusa jest zdecydowanie dłuższa na powierzchniach metalowych niż tworzywowych. Ważnym czynnikiem w wyborze materiału do produkcji zaczepu była też jego waga. Zaczep metalowy posiada większą masę i mogłyby się pojawiać przypadki, że zainstalowany na klamce ze słabszą bądź wypracowaną sprężyną zaczep dociążałby ją powodując niekontrolowane otwieranie się drzwi. – opowiada Albert Kaczorowski.

Bezdotykowe zaczepy na klamki pomyślnie testowane były m.in. w przestrzeniach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, a w sprzedaży dostępne są od 1 sierpnia.