Polski startup stworzył automatyczną kabinę do dezynfekcji

Mierzy temperaturę, alarmuje o gorączce, a także dezynfekuje korzystającą z niej osobę, włącznie z podeszwami butów - takie funkcje oferuje automatyczna kabina oferowana przez polski startup.

Nawet 300 osób na godzinę może zdezynfekować specjalna kabina wprowadzana właśnie na polski rynek do sprzedaży przez polski startup, firmę Celius. Przed dezynfekcją kabina automatycznie zmierzy temperaturę, zeskanuje twarz wchodzącej osoby i przeprowadzi proces odkażania. To znakomite rozwiązanie między innymi dla galerii handlowych, hoteli, szpitali czy szkół, chcących się zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem koronawirusa. Startup Celius ( zajmujący się także rozwojem platformy do zarządzania kryzysowego w firmach) a obecnie wprowadzający kabinę dezynfekującą do sprzedaży na polski rynek, to uczestnik programu inkubacji w Unicorn Hub w ramach Platformy Startowej dla Polski Wschodniej stworzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polski startup Celius na polskim rynku oferuje 3 wersje kabin, w zależności od potrzeb firm i instytucji oraz nasilenia ruchu. Podobne rozwiązania są znane i stosowane już za granicą. Najbardziej zaawansowane urządzanie TDC 12 to kanał do dezynfekcji, ważący ponad 250 kg. Zanim rozpocznie się proces dezynfekcji kabina automatycznie skanuje twarz człowieka za pośrednictwem mikrofal, mierzy temperaturę analizując obraz termiczny i ma możliwość zapisywania rysów twarzy badanej osoby. Jeśli człowiek ma wyraźnie podwyższoną temperaturę ciała urządzenie uruchamia alarm dźwiękowy i polska komenda głosowa informuje o podwyższonej temperaturze. Wszystko dzieje się automatycznie a komendy informujące o przebiegu całego procesu są wydawane w języku polskim. Jeśli temperatura jest w normie osoba badana przechodzi do części dezynfekującej urządzenia poprzez śluzę.

- Dezynfekcja trwa ok. 5-10 sekund. Według naszych analiz w ten sposób można odkazić nawet do 300 osób na godzinę. Do całego procesu używany jest certyfikowany środek polskiej produkcji nieszkodliwy dla ludzi w postaci tzw. suchej mgły, która rozpylana jest poprzez atomizację ultradźwiękową. Odkażana jest cała postać człowieka w tym podeszwy butów. Takie urządzenie to znakomite rozwiązanie wspomagające walkę z koronawirusem, które może być używane zarówno w biurach, hotelach, bankach, galeriach handlowych, ale także przed stadionami czy w szkołach - komentuje Michał Lorenc Prezes Zarządu firmy Celius.

Pierwsza kabina sprowadzona do Polski rozpoczęła testową pracę w hotelu Holiday INN w Józefowie koło Warszawy. Jednymi z pierwszych osób testujących urządzenie do dezynfekcji byli pracownicy hotelu a także byli operatorzy polskich formacji specjalnych, wyspecjalizowani w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego z firmy Alpha One.

- Liczymy na to, że to urządzenie jeszcze bardziej zwiększy poziom bezpieczeństwa naszego hotelu w zakresie zapobiegania skutkom szerzenia się koronawirusa. Niewątpliwym atutem tego rozwiązania mogą być szybkość w działaniu i użycie płynów do dezynfekcji bezpiecznych dla człowieka. Co ciekawe cały proces można przeprowadzić w dowolnej konfiguracji ubrania - komentuje Prezes Zarządu Aquila Park sp. z o. o. właściciela hotelu Holiday INN w Józefowie k. Warszawy, Marcin Górzyński.

Do dezynfekcji używany jest certyfikowany polski produkt firmy Bio ActiW bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Badania potwierdzają jego szybkie i skuteczne działanie przeciwko wirusom w tym COVID-19.

Najbardziej zaawansowana kabina kosztuje około 40 tysięcy złotych, najtańsza ponad 20 tysięcy złotych. Urządzenia można nabywać w leasingu korzystając z oferty Societe Generale Equipment Finance (SG Equipment Leasing Polska).