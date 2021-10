Polskie studio filmowe Oto Film ma nowe biuro. Tak wygląda!

Jedno z pierwszych i najbardziej uznanych studiów filmowych Oto Film w Polsce ma od niedawna nową siedzibę. Projekt wnętrz powstał we współpracy z pracownią Poco Design.

Od niespełna miesiąca Oto Film cieszyć się może nową siedzibą. Otwarcie nowej siedziby miało miejsce 22 września.

Powierzchnia biura to niecałe 450 m kw.

Za projektem wnętrz stoi warszawska pracownia Poco Design.

OTO Film to jedno z pierwszych i najbardziej uznanych studiów filmowych w Polsce. W ciągu 30 lat funkcjonowania na rynku wyprodukowało ponad 2000 kampanii reklamowych oraz kilkanaście filmów dokumentalnych, telewizyjnych i fabularnych. Studio realizuje projekty dla klientów takich jak: Huawei, Carlsberg, Jeronimo Martins, Play czy Kompania Piwowarska.

Wnętrza biura to efekt współpracy z warszawską pracownią projektowania wnętrz, Poco Design. – Projekt ten to nowe spojrzenie na przestrzeń biurową. To świat kreacji osadzony w minimalistycznym wnętrzu, które ma na celu inspirować, ale tez wyciszać – mówi autorka projektu, architekt wnętrz, Patrycja Suszek Rączkowska.

Nowoczesny, przeszklony, trzypiętrowy obiekt mieszkalny wraz z piwnicą został zaadaptowany na potrzeby biura. Dużo światła, ogród i trzy tarasy dają oddech i przestrzeń na kreację. Bazą wnętrza jest beton. Znajdziemy go zarówno na odkrytych surowych żelbetowych sufitach jak i na posadzkach oraz poszczególnych ścianach.

Cztery piętra - cztery żywioły: woda, ogień, powietrze, ziemia. Żaden nie został potraktowany dosłownie.

– W naszych projektach często można odnaleźć inspiracje naturą. Nawiązujemy do niej subtelnie. Czasem są to jedynie akcenty kolorystyczne, innym razem faktury czy kształty. Wykorzystujemy też naturalne materiały takie jak kamień, drewno. W tym projekcie chcieliśmy dodatkowo oddać emocje: lekkość powietrza, siłę ognia, spokój ziemi i głębię oceanu. Całość miała za zadanie stworzyć spójny świat – mówi autorka projektu.

Na parterze, w otwartej przestrzeni, dużą rolę odgrywa sztuka. Szeroka i wysoka na niespełna 3,5m ściana pokryta mikrocementem została oddana w ręce muralistki, Moniki Prus. Plątanina czarnych strukturalnych linii z mocnymi plamami koloru, tworzy nieoczywiste, dynamiczne sylwetki postaci. Mamy wrażenie burzy mózgów, bez której nie istnieje praca twórcza tak obecna w kreatywnej branży jaką jest działalność OTO Film. Grafika przyciąga uwagę swoją skalą, fakturą i intensywnymi barwami.

Nowe biuro OTO Film to przestrzeń zaskakująca, niespotykana, finezyjna i odważna.

– Dzięki ogromnemu zaufaniu Inwestora, Jacka Kulczyckiego, mogliśmy zrealizować nawet te najbardziej szalone pomysły. Myślę, że wspólnie udało nam się stworzyć coś niezwykłego – konkluduje Patrycja Suszek Rączkowska.

