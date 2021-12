Polskie wzornictwo i sztuka na EXPO 2020: te projekty reprezentowały nasz kraj w Dubaju

Od 18 listopada do 1 grudnia 2021 na EXPO 2020 można było oglądać wystawę Creative by Nature pod kuratelą Doroty Koziary. Na wystawie została zaprezentowana sztuka współczesna, design oraz innowacyjne produkty z różnych dziedzin życia made in Poland.

Podczas tegorocznego EXPO 2020 w Dubaju, w Pawilonie Polski w przestrzeni wystaw czasowych odbyła się wystawa pod tytułem “Creative by nature”.

Organizatorem wystawy był Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektorem artystycznym - polska projektantka, kurator wielu wystaw Dorota Koziara.

Wystawa “Creative by nature”, promująca polskie innowacje, design i sztukę wpisała się w tematykę ogólną EXPO 2020 oraz w główne hasło Pawilonu Polski, które brzmi: „Poland. Creativity inspired by nature”.

Problemy naszej planety może rozwiązać wyłącznie wspólne działanie wszystkich narodów. Przenikanie się różnych kultur i współpracę pomiędzy narodami łączy przede wszystkim nasz potencjał kreatywny. Twórcy zawsze widzieli więcej i wcześniej dzięki intuicji. Kreatywność jest więc naszym bogactwem. Wszyscy jesteśmy też odpowiedzialni za Naturę. W obecnych, dynamicznych czasach musimy zjednoczyć siły, by na poziomie globalnym szanować Naturę i o nią dbać. Musimy ją chronić, żeby żyć i tworzyć mądrze nasze środowisko. Te argumenty są głównym tematem Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju.

Wystawa “Creative by nature” jest prezentacją wybranych, najciekawszych, innowacyjnych produktów polskiego przemysłu i rzemiosła. Twórcy wielu z nich inspirowali się pięknem Natury. Niektóre projekty są współczesną interpretacją tradycyjnych technik rzemieślniczych z użyciem materiałów naturalnych. Wszystkie są produkowane przy użyciu ekologicznych technologii, z myślą o zrównoważonym rozwoju. Wystawa prezentuje innowacyjne urządzenia z dziedziny medycyny, najnowsze osiągnięcia techniki, transportu, urządzenia wspomagające badania naukowe, prace związane z oczyszczaniem wód morskich, produkty wykorzystywane w urządzaniu wnętrz czy te najmniejsze, związane ze stołem – w globalnym świecie miejscem spotkań różnych kultur.

Prace polskich artystów w Dubaju

Ze świata sztuki przedstawione zostały w sposób wirtualny, prace artysty fotografa Macieja Mańkowskiego. Jego zainteresowania artystyczne od lat krążą wokół człowieka i natury. Autor wielu wystaw polskich i zagranicznych na wystawie w Dubaju prezentował szczególny projekt zainspirowany pięknem natury, w tym przypadku Orchidei. Kolejny znany polski artysta Paweł Totoro Adamiec, autor cyklu “Bogowie Nadburzańscy” w Dubaju pokazywał serię prac w których główną rolę odgrywają twarze polskich dzieci.

Prace obu artystów były wyświetlane na dużych innowacyjnych ekranach ledowych dzięki współpracy z partnerem wystawy, firmą LedLIVE producentem ekranów ledowych ze Stalowej Woli.

Interaktywna wystawa