Polskie wzornictwo sprzed lat w nowych kolekcjach kultowej marki zegarków

Reaktywowana w 2014 roku kultowa polska marka wprowadza trzy kolekcje nowych zegarków z nostalgiczną, polską duszą. Znajdziemy w nich inspiracje wzornictwem okresu PRL, nawiązania do dawnych modeli zegarków firmy oraz rzemieślniczą precyzję.

REKLAMA

Kultowa polska marka Błonie to klasa sama w sobie. Obecnie, gdy design niezapomnianej ery lat 50. i 60. króluje na salonach, także w modzie znajdujemy inspiracje tamtą epoką. Nieprzypadkowo właśnie teraz reaktywowana w 2014 roku marka wprowadza trzy kolekcje nowych zegarków z nostalgiczną, polską duszą.

Błonie Klasyczne to kolekcja inspirowana dawnymi, produkowanymi w latach 60. zegarkami. 10 lat trwania produkcji w epoce PRL zaowocowało ponad 1,2 milionami wyprodukowanych zegarków.

– Projektując Błonie Klasyczne, chcieliśmy nawiązać do dorobku Zakładów Mechaniki Precyzyjnej w Błoniu, gdzie wytwarzano zegarki dla szerokiego odbiorcy w czasach PRL. Zegarki te, mimo iż powszechnie dostępne, były na swój sposób wyjątkowe, piękne i ponadczasowe. Jak wiele polskich produktów wzorniczych z tamtych lat. Sądzę, że udało nam się oddać ducha Błoniaków, wprowadzając jednak współczesne akcenty wzornicze – mówi Michał Dunin, założyciel reaktywowanej firmy Błonie.

Błonie Limitowane to kolekcja, która jest jednocześnie klasyczna, a zarazem zawsze aktualna. Kolekcję otwiera dostępny w trzech wariantach kolorystycznych model o nazwie Jantar. Zegarek ten ma wspaniałą i bogatą historię oraz stanowi bezpośrednie nawiązanie do modeli zegarków z lat 60. – Jantar to klasyka w nowym wydaniu. To model ponadczasowy, a jednocześnie czerpie garściami z tego, co pozostawiło nam ZMP Błonie – dodaje Michał Dunin.

Czerwony wahnik to znak rozpoznawczy tej kolekcji. Błonie Limitowane zostaną wyprodukowane w liczbie po 200 numerowanych sztuk każdej wersji kolorystycznej.

O tym, że dobre rzemiosło jest w cenie i bez wątpienia wróciło do łask, nie trzeba nikogo przekonywać. Jego cechami są dbałość o każdy, najdrobniejszy szczegół, unikatowość i jakość. I to wszystko charakteryzuje zegarki z linii Błonie Rzemieślnicze.

Producent – po raz pierwszy od reaktywacji marki – zdecydował się umieścić na nich napis „Made in Poland”, tak jak to było w przypadku modeli produkowanych w ZMP Błonie w latach 50. i 60. Czasomierze są składane przez polskich zegarmistrzów w Warszawie. Zegarki te produkowane są jedynie w liczbie kilkunastu sztuk rocznie. Nie ma wśród nich dwóch identycznych egzemplarzy choćby ze względu na wybraną przez klienta tarczę.

– Swoją unikatowość zegarki z serii Błonie Rzemieślnicze zawdzięczają opracowanej przez nas technologii produkcji porcelanowych tarcz. Prace nad techniką ich wytwarzania trwały aż pięć lat, ale mamy się czym pochwalić – dodaje Maciej Morawski, Kierownik Produkcji. Tarcze są wykonywane w Warszawie i dzięki autorskiej technologii wyróżniają się niespotykaną głębią, fakturą i kolorem. Do tego indeksy oraz logotyp nanoszone są tradycyjną techniką tampodruku lub są nakładane w zależności od preferencji klienta. Drugim wariantem wykonania tarczy czasomierza jest jej grawerowanie, zwane też rytowaniem. Projekt przygotowywany jest na zamówienie i w ścisłym porozumieniu z klientem, z którym ustalane są nawet najdrobniejsze detale. Tradycyjne grawerstwo ręczne polega na rytowaniu wklęsłym lub wypukłym, a do jego wykonania używa się rycli, dzięki którym powstaje dekoracyjny motyw, wzór, kompozycja oraz napis.