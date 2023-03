Pomysł architekta na małe mieszkanie na wynajem

Projekt mieszkania na wynajem bywa wyzwaniem dla architektów wnętrz. Jak stworzyć uniwersalne, współczesne wnętrze, które trafi w gust przyszłych najemców? Z tematem zmierzyła się Katarzyna Sosińska z pracowni Katarzyna Sosińska Interiors. Prezentujemy 38-metrowe mieszkanie, zlokalizowane na warszawskim osiedlu Mirów.

REKLAMA

Projektantka wnętrz Katarzyna Sosińska z pracowni Katarzyna Sosińska Interiors zmierzyła się z projektem mieszkania na wynajem.

Projekt dotyczył 38-metrowego mieszkania, zlokalizowanego na warszawskim osiedlu Mirów.

Na tak małym metrażu Katarzynie Sosińskiej zależało na wyodrębnieniu jak największej przestrzeni użytkowej.

Obszar Mirowa bardzo się zmienił – zarówno między przedwojniem a latami 70., jak i między PRL-em a współczesnością, kiedy nazwy budynków i ulic równie szybko pojawiały się i znikały. Teraz to pożądany adres i tętniące serce biznesowej części stolicyz drapaczami chmur i modnymi miejscami, takimi jak Browary Warszawskie i Fabryka Norblina.

Klientowi zależało, by mieszkanie było eleganckie, ale i przyjemne dla oka - stąd główna kolorystyka to biel, beż i czerń, uzupełniona chromowanymi wykończeniami i połyskiem luster, fot. MoodAuthors

Początkowo kawalerka miała odseparowaną kuchnię, jednak by 38-metrowe mieszkanie zyskało trochę przestronności i światła, zdecydowano się na zburzenie ścian kuchni. Dzięki temu uzyskano dobrze doświetloną przestrzeń dzienną z aneksem kuchennym i strefą jadalnianą.

Jak największa przestrzeń użytkowa

Na tak małym metrażu Katarzynie Sosińskiej zależało na wyodrębnieniu jak największej przestrzeni użytkowej - dlatego zamiast ściany wydzielającej sypialnię, architektka postawiła wysoką i funkcjonalną zabudowę meblową, która mieści nie tylko ubrania, ale dokumenty, sprzęty porządkowe czy odzież wierzchnią. Co więcej, zastosowane na zabudowie lustra od podłogi po sam sufit i od samego wejścia do końca mieszkania, optycznie powiększyły strefę dzienną. Dzięki nim wydaje się, że w tym niewielkim, ale bardzo przytulnym lokum w ciepłe miesiące pojawia się więcej słońca. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem było nadwieszenie zabudowy kuchennej nad posadzką. Dzięki temu zgrabnemu zabiegowi wygląda teraz jak zawieszona lekka szafka.

Uwagę zwracają kobaltowe dodatki - krzesła Meadow od The Goodliving co, poduszki, szkło i łóżko tapicerowane, które przez intensywność nadały życia i wyrazu wnętrzu. Aranżację wnętrz uzupełnia obraz „Kompozycja Harmonijna” Grzegorza Jarzynowskiego, fot. MoodAuthors

Klientowi zależało, by mieszkanie było eleganckie, ale i przyjemne dla oka - stąd główna kolorystyka to biel, beż i czerń, uzupełniona chromowanymi wykończeniami i połyskiem luster. Wnętrze w tej tonacji jest świetnym rozwiązaniem dla nowych domowników, którzy przez swoje dodatki mogą mu nadać osobistego charakteru. Uwagę zwracają kobaltowe dodatki - krzesła Meadow od The Goodliving co, poduszki, szkło i łóżko tapicerowane, które przez intensywność nadały życia i wyrazu wnętrzu. Aranżację wnętrz uzupełnia obraz „Kompozycja Harmonijna” Grzegorza Jarzynowskiego.