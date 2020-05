Pomysł na bezpieczne biuro w dobie Covid-19

Przestrzeń biurowa musi ulec reorganizacji, by umożliwić pracownikom powrót do pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nowa rzeczywistość stawia wyzwania dla pracowników i pracodawców. Sytuacja wymaga wdrożenia wyjątkowych rozwiązań.

Odpowiedzią na te potrzeby jest autorski projekt 6 Feet Office Cushman & Wakefield, realizowany we współpracy ze Space Wizard. Powrót pracowników podczas pandemii koronawirusa musi spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Najważniejszy w tej całej sytuacji jest komfort ludzi. Miejsce pracy powinno zostać dostosowane do panującej sytuacji, umożliwiając użytkownikom przestrzeni zachowanie zalecanego dystansu. Projekt powstał, aby wesprzeć pracodawców w odpowiednim przygotowaniu biura pod kątem zabezpieczeń przed COVID-19. Ma też pomóc w przygotowywaniu pracowników do powrotu do przestrzeni pracy.

Koncepcja obejmuje sześć elementów:

Szybki skan 6 Feet - krótka, ale szczegółowa analiza obecnego środowiska pracy pod kątem zabezpieczeń przed wirusem oraz możliwości wprowadzenia ulepszeń.

Zasady 6 Feet - zbiór prostych i łatwych w stosowaniu zasad postępowania, które stawiają bezpieczeństwo wszystkich osób na pierwszym miejscu.

Trasy 6 Feet - wizualne i charakterystyczne oznaczenia tras przemieszczania się pracowników w biurze mające na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa.

Stanowisko pracy 6 Feet - dostosowane i w pełni wyposażone stanowisko pracy, przy którym użytkownik może bezpiecznie pracować.

Obiekt 6 Feet - przeszkolony pracownik, który służy doradztwem w zakresie stworzenia optymalnie funkcjonującego i bezpiecznego środowiska w danym obiekcie.

Certyfikat 6 Feet - certyfikat potwierdzający podjęcie działań w celu stworzenia środowiska pracy zapewniającego ochronę przed wirusem.

O pracowana przez architektów szczegółowa analiza przestrzeni, pozwoli udoskonalić ją pod kątem zabezpieczeń przed wirusem, wprowadzając do biura przejrzyste oznaczenia, które stawiają ochronę i zdrowie współpracowników na pierwszy miejscu. Rozwiązania Cushman & Wakefield, produkowane i montowane przez Space Wizard, odpowiednio przygotują stanowiska pracy na powrót pracowników i umożliwią czytelne oznakowanie biura, dzięki opracowanym systemom informacyjnym.

Przygotowane wytyczne uwzględniają poruszanie się według wyznaczonych tras jednokierunkowych z zachowaniem szczególnej ostrożności w newralgicznych miejscach - przestrzeniach wspólnych (sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne, stanowiska do dezynfekcji rąk) oraz ewentualnych miejscach styku. Każde stanowisko pracy zostanie odpowiednio zabezpieczone, dzięki utworzonym wokół biurek strefom, umożliwiającym odpowiedzialną komunikację między współpracownikami. Czytelne zasady przemieszczania się po biurze pozwolą pracownikom poczuć się swobodnie, przy równoczesnym zachowaniu zalecanego dystansu 2 metrów.