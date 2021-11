Pomysł na ścianę w biurze: inspiracje z polskich realizacji

Wykończyć ścianę w biurze można na wiele sposobów. To, czy udekorowana została świecącym ledonem, barwnym muralem czy elegancką fototapetą może przełożyć się na postrzeganie firmy, a także samopoczucie korzystającej z biurowej przestrzeni pracowników. Prezentujemy kilka ciekawych sposobów na ścianę w biurze podpatrzonych w biurach w Polsce.

Murale artystów i swobodna twórczość pracowników

Firma Dynatrace zajmuje 4,2 tys. m kw. na 4 piętrach budynku Platinum w kompleksie biurowym Alchemia w Gdańsku. Pozbawiona open space’ów przestrzeń zaprojektowana przez Planet Architects podzielona jest na strefy dopasowane funkcjonalnie do charakteru wykonywanych zadań.

Unikalny klimat przestrzeniom nadają zdobiące ściany murale wykonane przez Hardziej Studio. Niektóre z nich, zdobiące łączniki między piętrami biura, powstały na podstawie prac przygotowanych przez dzieci pracowników i pracowniczek biura.

Fauna i flora w centrum uwagi

Główną ideą projektu było odwołanie się do szeroko pojmowanej natury. – Ekologiczny rodowód i działalność Columbus Energy pozwoliły na przyjęcie założenia, aby biuro odzwierciedlało wrażliwość na przyrodę i stanowiło pełne pasji miejsce do pracy – wyjaśniają architekci Marcin Gierbienis i Damian Poklewski–Koziełł z pracowni Gierbienis+Poklewski, autorzy projektu wnętrz biura.

Flora i fauna widoczna jest zarówno w postaci bezpośredniej, poprzez wprowadzanie roślin we wnętrza, jak i pośrednio, stosując naturalne materiały (drewno, ceramikę) oraz personalizowane tapety – murale, gdzie w abstrakcyjnym zielonym krajobrazie pojawiają się rodzime zwierzęta.

Większość zastosowanych we wnętrzach tapet wykonana została przez firmę Vesstige. Były to wysokiej jakości winylowe produkty z naturalnymi motywami kory drzew, łodyg, kwiatów, czy drewna. Obok tapet gotowych architekci wraz z Vesstige wspólnie opracowali autorskie murale. Anna Kiełbasa, graficzka Vesstige wprowadziła w abstrakcyjne kolaże odręczne rysunki – nadając tożsamość każdemu z wnętrz.

Klimat wielkiego miasta

W ramach inwestycji Google, przestrzeń wrocławskiego biura giganta z doliny krzemowej we Wrocławiu urosła dwukrotnie. Do dyspozycji pracowników będą nie tylko nowe pokoje do pracy grupowej, ale także biblioteka oraz siłownia i studio fitness. Firma zdecydowała się również powiększyć istniejące audytorium. Za projekt wnętrz odpowiada pracownia Trzop Architekci.

Z kolei za charakterystyczną stroną graficzną biura, która obejmuje liczne murale, ledony i prace lokalnych artystów, stoi studio Kolektyf. Zdobiące ściany wrocławskiego biura giganta z doliny krzemowej nadają wnętrzom wielkomiejski charakter.

„Chemiczne” inspiracje

Inspirację do projektu przestrzeni biura giganta z branży chemicznej, firmy Solenis w Warszawie stanowił sam brand i działalność firmy. Chłodny kolor niebieski został ocieplony dużą ilością drewna, naturalnej zieleni i stonowanych kolorów. Heksagonalny kształt nawiązujący do wzoru chemicznego został „zmiękczony” obłymi, opływowymi kształtami przypominającymi wodę.

Biuro zaprojektowane jest w stylu industrialnym z mocnym ociepleniem drewnem, cegłą i akcentami kolorystycznymi.