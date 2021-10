Ponad połowa z nas ocenia ludzi przez pryzmat wystroju wnętrz

Pracownicy wybierają coraz częściej pracę zdalną i mało kto chce na stałe wrócić do biura. Kluczem do efektywnej pracy jest jednak komunikacja, a wideo-rozmowy dla wielu są przekleństwem. Ponad połowa pracujących zdalnie Amerykanów boi się bowiem, że współpracownicy będą oceniać wnętrze ich domu. Co za tym idzie, masowo ruszyli do sklepów, żeby zmienić aranżację miejsc, w których żyją.

Magazyn People opublikował wyniki ankiety zleconej przez firmę Oliver Space, która zajmuje się m.in. wykończeniami wnętrz. Główny wniosek? 67% Amerykanów przekonuje, że ich dom jest jedynym miejscem na świecie, w którym mogą naprawdę być sobą. Prawie tyle samo (61%) stwierdziło, że teraz czują się w domu bardziej komfortowo niż kiedykolwiek przed wybuchem pandemii. Konkluzja zza oceanu jest dość uniwersalna i łatwo przełożyć ją również na Polskę, ale co utwierdziło Amerykanów w polubieniu swoich domów na nowo?

Wpływ miała oczywiście pandemia, bo właśnie w czasach największych lockdownów przenieśli całe swoje życie do czterech ścian. Nie od razu jednak ich domy były w pełni przygotowane na nowe czasy. Najgorzej było z przestrzenią odpowiedzialną za zdalne miejsce pracy.

Meble dla wygody czy tylko na pokaz?

Od początku 2020 r. prawie połowa pracowników zdalnych kupiła nowe meble do domowego biura, ponad 40% wszystkich respondentów odnowiło co najmniej jeden pokój, a 33% kupiło nowe meble do salonu. Nie, nie tylko dla wygody i dlatego, że było więcej czasu na przejrzenie katalogów i na zajęcie się aranżacją wnętrza. I tutaj widać proste przełożenie na Polskę. Doskonale przecież pamiętamy, jak w tygodniach wolnych od lockdownów, tłumy podbijały sklepy meblowe.

– Kiedyś byliśmy oceniani po ubiorze, dziś doszło do paradoksu, jakim jest konkurowanie ze sobą na bardziej atrakcyjny wystrój wnętrz, który jest tłem naszych wideo-rozmów. Początkowo nie było to takie oczywiste i w pierwszych tygodniach pandemii ludzie nie przejmowali się suszarką z praniem w tle, czy sporym bałaganem. Później zobaczyliśmy, jak osoby biorące udział w rozmowach online - w tym znani artyści, eksperci, prelegenci - aranżują z pomysłem swoją domową scenerię, w której prezentują się innym. Dziś, widać, że osoby łączą się, mając za sobą regały z książkami, pojawiła się roślinność, a także czyste tło, bez masy domowych szpargałów dookoła – mówi Michał Marciniak, wieloletni organizator wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych, a także założyciel platformy Veventy.com, która umożliwia organizację i interaktywną transmisję wydarzeń online.

Ponad połowa badanych pracowników, którzy większość swoich obowiązków wykonują zdalnie, przyznaje, że ocenia wystrój biura lub meble swoich kolegów podczas wirtualnych spotkań. Ale działa to w obie strony — 64% stwierdziło, że bardzo martwią się o to, że sami zostaną osądzeni i dlatego zdecydowali się ulepszyć własną przestrzeń.

Respondentów spytano też, gdzie najchętniej wykonują swoje służbowe obowiązki. Najczęściej pracują w pokoju dziennym (ok. 30%), ale też w sypialni (20%), ale część spędzała czas pracy w sypialni. Spowodowało to również przystosowanie domowych mebli, do "służbowych" obowiązków. I tak Amerykanie zaczęli wykorzystywać stoliki kawowe, stoły w jadalni, a także krzesła do nowej roli, tylko po to, żeby bardziej komfortowo czuć się podczas pracy wykonywanej z domu.

Albo duże zakupy albo tania technologia