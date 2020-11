Ponadczasowa przestrzeń z charakterem. Nowe biuro Strabag Real Estate

Pracownicy firmy Strabag Real Estate w Warszawie mają już do dyspozycji odnowione, dopasowane do ich potrzeb i oddające inżynieryjno-budowlane DNA marki biuro „Kraft Office”. Architekci Workplace przygotowali projekt aranżacji przestrzeni, Tétris zajął się realizacją.

Pracownicy firmy Strabag Real Estate w Warszawie mają już do dyspozycji odnowione, dopasowane do ich potrzeb i oddające inżynieryjno-budowlane DNA marki biuro „Kraft Office”. Zaglądamy do tego eleganckiego, ponadczasowego biura z charakterem. Koncepcję opracował zespół Workplace, a zrealizował Tétris.

Transparentność układu funkcjonalnego, otwartość przestrzeni oraz podkreślenie tożsamości i dziedzictwa austriackiej firmy za pomocą designu. To założenia nowej przestrzeni pracy Strabag Real Estate opracowane przez Klienta i zespół Workplace.

„Kraft Office” w najlepszym wydaniu

– Pomimo, że początkowo mieliśmy tylko zarekomendować rozwiązania warstwy designu, po paru sesjach projektowania „na żywo” okazało się, że Klientowi na tyle spodobały się nasze pomysły, że zdecydował się na większą ingerencję projektową. Opracowaliśmy pełną koncepcję z aranżacją wizualno-funkcjonalną, a następnie wytyczne do projektu wykonawczego. Inspiracji szukaliśmy w rodowodzie firmy ściśle związanym z inżynierią i budownictwem, dlatego projekt nazwaliśmy „Kraft Office”. Zmapowaliśmy wartości organizacji – m.in. partnerstwo, solidarność, zaufanie, skromność, niezawodność i przełożyliśmy je na materiały, formy i kolory, które swoją ponadczasowością i elegancją oddają charakter organizacji. Kluczowe było dla nas, aby uelastycznić oraz otworzyć zamknięty układ gabinetów i sal, tak by przestrzeń stała się bardziej przyjazna dla pracowników i skłaniała do większych interakcji międzyludzkich. Spełnienie tych założeń było szczególnie wymagające przy jednoczesnej niewielkiej interwencji w obowiązujący układ ścian. Udało nam się to poprzez użycie dużej ilości przeszkleń oraz rearanżację stanowisk pracy – opisuje Michał Pyka, architekt prowadzący projekt z ramienia studia Workplace.

Nowe biuro ma teraz więcej nieformalnych przestrzeni do spotkań, a pracownicy zyskali bardziej otwarte strefy do współpracy. Obok miejsc pracy przewidziano również chillout room, przeznaczony do odpoczynku, jak również niezobowiązujących spotkań. Kuchnia wizualnie połączona z jadalnią umożliwia spotkania przy kawie w komfortowej i wyciszonej przestrzeni. Projektanci pomyśleli także o funkcji reprezentacyjnej biura. Recepcja w stylu meet-and-greet pozwala na przyjmowanie gości, a dzięki układowi z ukrytą garderobą uzyskano kameralne miejsce, w którym spokojnie można poczekać na spotkanie.

Projekt posiada także elementy zrównoważonego podejścia do projektowania i idei „less waste”, które Workplace wdraża w swoje rynkowe praktyki. Od początku procesu architekci myśleli o tym, aby zminimalizować ślad środowiskowy. Większość mebli została odnowiona, nie wymieniano instalacji, a niektóre materiały są ekologiczne lub nadają się do recyklingu (sufity z wełny drzewnej, wykładziny bez podkładów bitumicznych).

Jakość i dokładność kluczem do sukcesu przy realizacji

Start realizacji przemiany 450-metrowego biura przypadł akurat na okres wprowadzenia największych obostrzeń w związku z wybuchem pandemii. Nie przeszkodziło to jednak zespołowi Tétris w przeprowadzeniu prac remontowych z sukcesem.