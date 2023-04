Popularny activity bar we Wrocławiu. To projekt MFRMGR

Crazy golf, flippery, pokoje karaoke, czy stoły do beer ponga - to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na odwiedzających activity bar Zagrywki. Sieć otworzy swój nowy lokal we Wrocławiu, w budynku Retro Office House.

REKLAMA

Zagrywki to miejsce, w którym mieszkańcy Wrocławia i okolic będą mogli zarówno spędzić czas w gronie znajomych, jak również zagrać w popularne na całym świecie gry.

Lokal o powierzchni 1300 mkw. będzie największym barem w stolicy Dolnego Śląska i udostępni aż siedem stref rekreacyjnych.

Crazy golf, flippery, pokoje karaoke, czy stoły do beer ponga, to tylko niektóre z atrakcji.

Lokal w Retro Office House jest nowym projektem osób odpowiedzialnych za sukces parków GOjump i GOair. Za projekt architektoniczny wrocławskich Zagrywek odpowiada uznane studio MFRMGR z Warszawy.