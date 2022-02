Porsche otwiera tajny szkicownik swojego działu projektowego

Porsche pozwoli „podejrzeć” proces projektowania legendarnych samochodów sportowych, otwierając tajny szkicownik swojego działu projektowego.

Firma Porsche podpisała właśnie 3-letnią umowę o współpracy z South by Southwest® (SXSW®), corocznym festiwalem z dziedziny kultury i technologii, którego kolejne edycje sprowadzają do Austin w Teksasie (USA) dziesiątki tysięcy profesjonalistów.

Tegoroczny SXSW odbędzie się w dniach 11-20 marca, a Porsche po raz pierwszy będzie miało na nim swoją reprezentację. Centralnym punktem tego debiutu jest instalacja w centrum Austin, która pozwoli „podejrzeć” proces projektowania legendarnych samochodów sportowych.

Pod hasłem „Umysł twórcy” Porsche otworzy tajny szkicownik swojego działu projektowego i rzuci nowe światło na koncepty z grupy „Porsche Unseen”. To wyselekcjonowane portfolio, zawierające szkice projektowe oraz ukończone prototypy, zostanie zaprezentowane w specjalnie stworzonej przestrzeni Porsche w pobliżu centrum konferencyjnego SXSW (4. ulica).

Od wewnątrz przestrzeń ma przypominać powierzchnię gigantycznego biurka projektowego, a twórcy ze świata muzyki, filmu, technologii i gier będą mogli prezentować tam swoje wizje oraz projekty. Stoisko zostało stworzone z myślą, by zachęcać uczestników konferencji do wymiany pomysłów z projektantami i inżynierami marki oraz członkami zespołu Porsche Digital.

– South by Southwest ma pomagać kreatywnym ludziom w osiąganiu ich celów. A Porsche to marka dla wszystkich, którzy odważnie podążają za swoimi marzeniami – powiedział Detlev von Platen, członek zarządu Porsche AG ds. sprzedaży i marketingu. – Filozofie obu tych marek idealnie więc do siebie pasują i nie możemy doczekać się już wymiany pomysłów z kreatywnymi umysłami z całego świata. Szczególną rolę SXSW odgrywa dla wschodzących talentów – zapraszamy takie osoby do zagłębienia się w świat naszej marki – zaznaczał.

– SXSW łączy kreatywnych profesjonalistów z całego świata. Teraz na naszym wydarzeniu mamy zaszczyt powitać Porsche – powiedział Jann Basket, dyrektor ds. marki SXSW. – Ich zaangażowanie w innowacje oraz idea »Umysłu twórcy« harmonijnie wpisują się w naszą misję. Cieszymy się, że będziemy mogli zobaczyć, jak nasza społeczność już w przyszłym miesiącu połączy się z »Porsche Unseen« w Austin – dodawał.