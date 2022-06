Porsche z botaniczną instalacją na Milan Design Week

Milan Design Week to jedno z najważniejszych wydarzeń świata designu na świecie. Swój wkład w wydarzenie zaprezentowało w Mediolanie również... Porsche. Producent aut pokazywał botaniczną instalację autorstwa Ruby Barber.

REKLAMA

Podczas Tygodnia Designu w Mediolanie, odbywającym się równolegle do Salone del Mobile, Porsche zaprezentowało dzieło Ruby Barber (Studio Mary Lennox, Berlin), łączące naturę z nowoczesną techniką.

Instalacja o nazwie „Everywhereness” (z ang. „wszędobylskość”) to labirynt dzikich róż, który pod znakiem zapytania stawia relacje pomiędzy matką naturą, przestrzeniami stworzonymi przez człowieka oraz techniką.

Instalację można było oglądać od 6 do 12 czerwca na dziedzińcu dawnego mediolańskiego pałacu Palazzo Clerici (Via Clerici 5).

W październiku 2021 r. Porsche zainicjowało „The Art of Dreams” – serię interaktywnych instalacji artystycznych prezentowanych w dużych miastach świata. Wszystkie są tematycznie związane z marzeniami, analizując je z różnych perspektyw. Zaczęło się od Paryża i pracy francuskiego artysty Cyrila Lancelina, którą później wystawiono także w Singapurze.

Botaniczna instalacja Ruby Barber zachęca widza do kwestionowania własnego poczucia rzeczywistości i podążania za swoimi marzeniami w labiryncie życia – bez względu na to, jak surrealistyczne mogą się one wydawać. Część posadzki wykonano z luster, a dodatkowy, surrealistyczny wymiar zapewniają efekty dźwiękowe.

– „Cieszymy się, że po raz pierwszy bierzemy udział w Milan Design Week – to idealne miejsce, by kontynuować naszą z sukcesem zainicjowaną serię wystaw” – powiedział Robert Ader, dyrektor Porsche ds. marketingu (CMO). „Design, kreatywność, połączenie człowieka z techniką i motyw marzeń – to wszystko świetnie pasuje do naszej marki. Ruby Barber w inspirujący sposób stworzyła z tego dzieło sztuki. Mamy nadzieję, że jej surrealistyczny labirynt pobudzi i zachwyci wielu gości Tygodnia Designu”.

– „Nasze studio mocno inspiruje się przenikaniem się środowiska człowieka i świata przyrody” – powiedziała Ruby Barber. „Praca z marką taką jak Porsche stanowi wspaniałą okazję do zbadania tych powiązań z naciskiem na technikę, architekturę, design i piękno. Tytuł »Everywhereness« przyszedł nam do głowy, gdy analizowaliśmy możliwą przyszłość botaniki i techniki oraz ich przestrzenie w świecie jutra. Instalacja nie jest związana z pojedynczym momentem lub miejscem – daje raczej wrażenie ekspansywnych możliwości w nieskończonych środowiskach”.

Pośród botanicznej instalacji artystki znalazł się odrestaurowany, unikatowy egzemplarz Porsche 911 S 2.4 Targa z 1972 r. Samochód został po raz pierwszy zaprezentowany z okazji 50. urodzin Porsche Design. Jako partner czasowy wystawie będzie towarzyszyć firma TAG Heuer, która informuje widzów o statystykach instalacji. Ponadto Porsche sponsoruje targi Brera Design Week 2022, zapewniając wszechstronne wsparcie przedstawicielom kreatywnej sceny artystycznej, którzy przybywają w tym czasie do Mediolanu.