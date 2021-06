Portugalski designer dla znanej polskiej marki

Polska marka Nobonobo przygotowała dla miłośników dobrego designu premierę stołu Roots, zaprojektowanego przez utalentowanego portugalskiego projektanta Nelsona de Araújo.

Świeże spojrzenie i zamiłowanie do prostych form połączyły wschodzącą gwiazdę europejskiego designu - Nelsona de Araújo oraz markę Nobonobo. W efekcie ich współpracy powstał unikatowy mebel, który wymyka się utartym schematom.

Stół Roots został stworzony z myślą o osobach, które cenią minimalistyczny styl we wnętrzu, ale jednocześnie nie boją się eksperymentów. Forma mebla to kreatywna interpretacja inspirowana kształtami natury - fal oceanu, chmur, płynącej rzeki, korzeni drzew, które swobodnie rosną pod ziemią. Stół składa się z dwóch połączonych ze sobą części – blatu wykonanego z litego drewna dębowego, pokrytego olejem oraz giętej podstawy z metalu lakierowanego proszkowo. Projekt Roots dostępny jest w kilku rozmiarach i w 4 wersjach kolorystycznych: grafit, khaki, czarno-brązowy i czarny. Design stołu w subtelny sposób wprowadza elementy natury do wnętrz, co sprawia, że mebel idealnie sprawdzi się zarówno w przestrzeniach hotelowych, jak i w domowym zaciszu.

Unikalne, eleganckie, ponadczasowe i funkcjonalne. Właśnie takie są projekty z portfolio młodego portugalskiego projektanta. Nelson de Araújo - to utalentowany designer, który ma własną wizję projektowania i kieruje się zasadą "mniej, ale lepiej”.

Nelson de Araújo, ukończył wydział projektowania produktu na uniwesytecie Escola Superior de Tecnologia e Gestão w mieście Viana Do Castelo. Swoją pasję do designu odkrył podczas pobytu we Włoszech, gdzie uczestniczył a programie Erasmus na Università Degli di Palermo. To doświadczenie ukształtowało jego wizję projektowania mebli. Projektant dąży do perfekcji w każdym detalu, a inspiruje go piękno natury, fotografia i podróże. Swoją mantrę projektową definiuje dwoma słowami - minimalizm i równowaga. Wizja Nelsona doskonale łączy się z misją marki Nobonobo, którą jest tworzenie ponadczasowych, unikalnych i funkcjonalnych produktów do aranżacji wnętrz.