Powrócił trend na terakotę

Naturalna surowość terakoty już kiedyś święciła triumfy. Dziś, w dobie ekologii i zrównoważonego życia, ponownie jest o niej głośno.

REKLAMA

Skąd ponowna popularność terakoty? - Z powrotu do natury! Moda, żywność, transport – w wielu obszarach życia zwracamy się w kierunku tego, co dobre dla naszej planety. Ten trend nie omija także aranżacji wnętrz. Terakota nawiązuje do niego już w nazwie (łac. terra – ziemia). Naturalne pochodzenie, rzemieślnicze metody produkcji i zdolność do pięknego „starzenia się” w duchu wabi-sabi – za to właśnie ją kochamy - mówi Marta Suchodolska, dyrektor kreatywna Westwing.

Mówiąc o powracającym trendzie na terakotę, rozpatrujemy go w dwóch aspektach: jako kolor i materiał.

Terakota – kojący kolor

Terakota należy do palety kolorów ziemi. Rozbielona czerwień, zawieszona pomiędzy brązem

i oranżem – intryguje. A to dlatego, że jest zarazem delikatna i wyrazista. Jej wielkim atutem jest to, że przepięknie komponuje się z nieomal wszystkimi, rozbielonymi kolorami, a także z mocną czernią, szarością, brązem.

Terakota – modny materiał

Terakotę uzyskuje się poprzez odpowiednie wypalanie oczyszczonej gliny. Jest to więc materiał naturalny i przyjazny środowisku. Ponadto trwały i odporny na czynniki zewnętrze. I najważniejsze – pięknie się starzeje. Wraz z upływem czasu, drobne uszkodzenia tylko wzmacniają efekt naturalnego piękna. Wszystko to łączy się w jedną cechę – unikalność, która po latach ponownie staje się wartością.